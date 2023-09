GP Explorer au Mans : comment circuler, éviter les bouchons et accéder au circuit

Ce samedi 9 septembre, des difficultés de circulation sont à prévoir au Mans (Sarthe) où se déroule la seconde édition du GP Explorer , course automobile de F4 regroupant des célébrités d'internet à l'initiative du youtubeur-star Squeezie . L'événement va réunir 60.000 spectateurs sur le circuit Bugatti, qui ouvre ses portes dès 7h30 du matin. France Bleu Maine vous donne toutes les infos pratiques pour bien circuler dans le secteur jusqu'à la fin du GP Explorer en soirée.

Privilégier le tramway

La Setram renforce son dispositif sur la ligne T1 du tramway pour desservir le circuit, en mobilisant une vingtaine de conducteurs supplémentaires. L'entrée "est" du circuit n'est qu'à quelques mètres du terminus Antarès. Le dernier départ du tramway reste fixé à minuit comme un samedi normal, mais la Setram fait savoir qu'elle s'adaptera à l'affluence.

Des axes routiers interdits ou déviés

Le Département de la Sarthe recommande de bien anticiper les déplacements. Cela concerne à la fois les spectateurs qui ont prévu de venir en voiture au GP Explorer et les automobilistes qui seront amenés à circuler à proximité, en particulier entre 7h et 10h samedi matin, puis entre 20h et 1h pour la fin de l'événement.

RD 139 – Boulevard des Italiens : il est fortement recommandé d’éviter ce secteur, il est possible d’éviter la zone en passant par la route de Tours. Ce secteur est privatisé et réservé à l’accueil des spectateurs entre la RD 92 (Giratoire du Fresne) et la rue des 24 Heures.

RD 323 – Déviation Sud-Est : Itinéraire conseillé par la rocade Nord / boulevard Demorieux / boulevard Lefaucheux.

Les usagers en provenance de Laigné-en-Belin vers Le Mans sur la RD 139 seront déviés par les RD 140 et 338 vers Mulsanne.

Les usagers en provenance d’Arnage vers Le Mans sur la RD 92 seront déviés par la RD 338 vers l’agglomération du Cormier commune de Mulsanne.

Les usagers en provenance du Mans seront déviés par l’avenue du Panorama puis la RD 338 en direction de Tours.

Les usagers sur la RD 323 en provenance d’Angers, ou encore ceux sur la rue de Laigné en provenance du Mans, seront orientés par la RD 338 en direction de Tours.

Par ailleurs, la vitesse maximale autorisée est abaissée :

Sur la RD 323 Déviation Sud-Est du Mans entre l’aéroport et le Tertre Rouge

Sur la RD 92 entre la ZAC du Cormier et le giratoire du Frêne

Sur la RD 139 entre la Porte Nord du circuit et le giratoire du Frêne.

Où se garer

Tous les parkings payants sont complets, les places ont toutes été vendues. Des parkings gratuits sont accessibles gratuitement. Dans les deux cas, l'organisateur recommande d'utiliser l'application Waze pour l'itinéraire permettant d'y accéder.

Il est également possible de garer son vélo ou sa trottinette sur place, mais pas de circuler avec dans l'enceinte du circuit.

