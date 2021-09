Grand Angle : Faut-il équiper nos véhicules de pneus neige pour circuler en Limousin ?

Les habitants de la Haute-Vienne et de la Corrèze ne seront pas obligés de rouler avec des pneus neige ou pneus quatre saisons à partir du premier novembre même s'ils font partie des 48 départements où la "loi Montagne 2" impose cette obligation.

Ce sont en fait les préfets qui le décident et dans ces deux départements ils ont choisi de ne pas l'imposer même dans des secteurs davantage confrontés aux épisodes neigeux.

Un territoire de montagne très marginal

Une décision qui peut surprendre mais en Haute-Vienne à la préfecture on affirme qu'elle a été prise en concertation avec les élus et les gestionnaires de voierie et qu'on n'est pas dans un territoire de montagne, si ce n'est de façon marginale dans la partie Sud Est et qu'il y a donc peu d'intérêt à faire porter cette obligation sur quelques communes seulement. En Corrèze la préfecture a pris une décision similaire en s'appuyant cette fois sur le bilan de l'accidentologie et les chiffres montrent qu'il n'y a pas de lien ces dernières années entre les accidents corporels et la saisonnalité autrement dit pas plus d'accidents graves l'hiver.

Une obligation qui n'est pas obligatoire et qui sème la confusion

Cela fait déjà quelques semaines que circule sur internet une carte interactive qui désigne les zones concernées par cette obligation autrement dit les 48 départements où s'applique la loi de protection des territoires de montagne, dite "Loi Montagne 2" et sur cette carte la Haute-Vienne et la Corrèze y figurent. Mais c'était sans compter sur le fait que les préfets ont le dernier mot. Mais comme il y a aussi des départements qui imposent une obligation partielle c'est à dire sur une partie de leurs territoires il y a de quoi semer le trouble chez les automobilistes de notre région.

En Corrèze certains garages ont vu affluer depuis début septembre des clients désireux d'équiper leurs véhicules en pneus neige. "J'en ai eu six rien qu'en une matinée" explique un garagiste de Saint-Germain-les Vergnes à deux pas de l'A 89 , l'axe qui mène vers Clermont-Ferrand ...et même lui semble persuadé qu'en Haute Corrèze et notamment à Ussel les pneus hiver sont obligatoires. Des équipements qui de toute façon ne seront pas inutiles si on circule du Limousin vers le massif central car là c'est vraiment une obligation.