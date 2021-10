Grand Angle - Railcoop, le retour de la ligne Bordeaux-Lyon via le Limousin décalé de quelques mois

Créée en novembre 2019, Railcoop, société coopérative d'intérêt collectif, veut relancer une liaison ferroviaire entre Bordeaux et Clermont, via Limoges et Guéret notamment. Elle vient d'obtenir sa licence d'entreprise ferroviaire, mais il reste encore quelques obstacles à surmonter.

Quand pourra t-on à nouveau emprunter un train reliant Bordeaux à Lyon ? C'est le projet porté depuis deux ans par Railcoop, une société coopérative d'intérêt collectif, née suite à une mobilisation citoyenne à Figeac dans le Lot.

Le projet est sur les rails, d'ailleurs Railcoop vient d'obtenir sa licence d'entreprise ferroviaire qui prouve notamment que la levée des fonds est suffisante. Car, pour se lancer il fallait un capital social d'au moins 1 million et demi d'euros. Aujourd'hui il approche les 4 millions d'euros, obtenus grâce à des sociétaires particuliers et des collectivités locales, comme Limoges Métropole et le Conseil départemental de la Haute-Vienne. Des partenaires attirés par la promesse de relancer cette ligne Bordeaux-Lyon, abandonnée en catimini par la SNCF il y a sept ans, en 2014, et qui représente un gros enjeu pour l'aménagement du territoire.

Railcoop attend désormais son certificat de sécurité pour pouvoir assurer les deux allers-retours quotidiens promis entre Bordeaux et Clermont-Ferrand, avec des arrêts notamment à Limoges et Saint-Sulpice-Laurière en Haute-Vienne.

Les trains sont en passe d'être achetés. Il s'agit de 9 TER d'occasion venus de la Région Auvergne- Rhône-Alpes. Ils seront réaménagés pour un premeir voyage annoncé le 26 juin 2022. Tout semble donc en bonne voie, à un gros détail près : pour l'instant il manque les rails !

Obtenir des créneaux de circulation

Pour cela, la coopérative doit simplement emprunter les voies existantes gérées par SNCF Réseau. Des discussions sont en cours pour obtenir des sillons, c'est-à-dire des créneaux de circulation. C'est là que ça se complique car, selon le directeur général de Railcoop, les propositions du gestionnaire du réseau ne répondent que partiellement aux demandes. Par exemple, la coopérative n'a pour l'instant obtenu qu'un sillon jusqu'à Roanne à 70 km de Lyon. Un peu loin du terminus.

D'autre part, les créneaux seraient aussi conditionnés à des embauches de cheminots, car ces derniers ne sont pas assez nombreux pour occuper les postes d'aiguillage donnant accès aux voies que Railcoop veut emprunter. SNCF Réseau Réseau demande donc à la coopérative d'assumer le coût de recrutement de ces cheminots supplémentaires, sans pour autant lui garantir que ses trains pourront vraiment circuler déplore le directeur général de Railcoop.

Nicolas Debaisieux reste toutefois déterminé à relancer cette ligne. Convaincu qu'elle rendra service et qu'elle sera rentable. Mais, il faudra donc encore un peu patienter. Au moins jusqu'à fin 2022.