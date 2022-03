Grand Annecy - Cet été, les bus pourraient être gratuits

Pas de ticket, rien à payer… cet été, les bus de l’agglomération d’Annecy pourraient être gratuits. Pour l’instant à l’état de projet, cette mesure sera présentée ce jeudi 24 mars aux élus du conseil communautaire du Grand Annecy. Si elle est adoptée, la gratuité de l’ensemble des bus du réseau Sibra sera effective en juillet et en août.

"En proposant au conseil d’agglomération de rendre gratuits les transports publics sur le réseau Sibra cet été, nous pensons environnement, nous travaillons à une meilleure fluidité des mobilités", a indiqué ce mardi la présidente du Grand Annecy. Cette mesure vise également à inciter les annéciens mais aussi les touristes à utiliser les bus. "Elle prend également tout son sens dans cette période où le pouvoir d’achat est malmené par la hausse des prix des produits de première nécessité", a ajouté Frédérique Lardet.

Le coût pour la collectivité de cette gratuité des bus de la Sibra durant la période estivale est estimé à 760 000 euros. Le Grand Annecy envisage de mettre en place cet été une vingtaine d’aires de stationnement gratuites afin de permettre aux automobilistes de lâcher leur voiture pour monter dans le bus ou sur un vélo. Le nombre de stations Vélonecy 60 minutes (location de vélo à assistance électrique) sera augmenté. Il passera de 10 (en 2021) à 45 avec près de 300 vélos à disposition.

Cette gratuité va venir renforcer l'idée qu'en été, quand il y a le plus de bouchons, on prend les bus et on laisse sa voiture au parking." - Frédérique Lardet, présidente du Grand Annecy