Grand chassé-croisé ce week-end sur les routes : les prévisions en Auvergne-Rhône-Alpes

C'est le traditionnel chassé-croisé sur les routes entre "juilletistes" et "aoûtiens". Bison Fûté a classé ce samedi noir sur l'ensemble de la France ce samedi 31 juillet dans le sens des départs. Mais les difficultés vont débuter dès ce vendredi 30 juillet avec une journée orange dans les deux sens. Voici les secteurs et horaires à éviter selon Bison Fûté :

VENDREDI 30 JUILLET

Départs

vendredi départs - Bison fûté

Évitez l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 14h à 20h. L’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) : trafic soutenu de 7h à 10h et de 19h à 22h (attente supérieure à 30 min), fort trafic de 10h à 12h et 16h à 19h (attente supérieure à 1h) et trafic critique de 12h à 16h (attente supérieure à 2h).

Retours

vendredi retours - Bison fûté

Évitez l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon, de 16h à 20h. L’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 11h à 16h et de 18h à 20h (attente supérieure à 30 min) et très dense de 16h à 18h (attente supérieur à 1h).

SAMEDI 31 JUILLET

Départs

samedi départs - Bison fûté

Évitez l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 9h à 18h. L’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) : trafic soutenu de 7h à 10h et de 19h à 22h (attente supérieure à 30 min), fort trafic de 10h à 12h et 16h à 19h (attente supérieure à 1h) et trafic critique de 12h à 16h (attente supérieure à 2h).

Retours

samedi retours - Bison Fûté

L’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 11h à 16h et de 18h à 20h (attente supérieure à 30 min) et très dense de 16h à 18h (attente supérieure à 1h).

DIMANCHE 1ER AOÛT

Départs

dimanche départs - Bison Fûté

L’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h à 17h (attente supérieure à 30 min).

Retours

dimanche retours - Bison Fûté

L’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 13h à 15h et de 18h à 20h (attente supérieure à 30 min) et très dense de 15h à 18h (attente supérieure à 1h).