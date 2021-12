Grand contournement ouest de Strasbourg : découvrez les tarifs de la nouvelle autoroute

Combien devrez-vous débourser pour rouler sur le GCO de Strasbourg ? La réponse a été donnée ce dimanche dans un arrêté interministériel publié au Journal officiel.

Si vous roulez en voiture, véhicule "classe 1", vous devrez payer entre 2,20 euros et 5 euros pour emprunter le Grand contournement ouest dans son intégralité. Ce sera moitié moins si vous n'empruntez qu'une seule des deux sections payantes.

En camionnette ou en caravane, véhicule "classe 2", le ticket d'entrée vous coûtera entre 4 euros et 7,20 euros.

Si vous préférez la moto, le trike ou le quad, véhicules "classe 5", comptez entre 1,60 euros et 2,80 euros.

Les poids lourds devront payer davantage. Entre 9 euros et 14,40 euros pour deux essieux (classe 3), entre 10,20 euros et 16,60 euros pour plus de deux essieux (classe 4).

Les tarifs de la nouvelle A355 se fondent sur quatre critères :

la classe du véhicule

le nombre de sections payantes empruntées : une ou deux

la tranche horaire : heures de pointe entre 7h et 9h puis 16h et 19h, heures médianes entre 9h et 16h puis 19h et 20h, heures creuses, de 20h à 7h

la catégorie polluante pour les poids lourds uniquement (catégorie 3 et 4)

Date d'ouverture exacte inconnue

Après le feu vert de la justice à l'ouverture du GCO la nouvelle portion d'autoroute concédée par l'Etat à Arcos, filiale du groupe Vinci, devrait ouvrir prochainement. L'arrêté interministériel évoque le mardi 12 décembre, date de l'application des nouveaux tarifs.