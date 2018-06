Strasbourg, France

Le tribunal administratif de Strasbourg rendra mercredi sa décision dans l'affaire de la "zone à défendre" (ZAD) de Kolbsheim. Dix militants anti-GCO étaient convoqués lundi devant la justice à la demande de la société Arcos, filiale du groupe Vinci, en charge de la construction du Grand contournement ouest (GCO) de Strasbourg.

Nous sommes mobilisé.e.s face à la destruction de la nature et les projets inutiles devant le TA de #Strasbourg ! #GCONonMerci#NonGCO#GCOpic.twitter.com/MEfovufPMj — ECOLO Alsace (@ECOLOAlsace) June 18, 2018

Vinci souhaite que les travaux de cette autoroute à péage démarrent au plus vite. Le chantier doit commencer en septembre prochain, mais depuis un an des militants anti-GCO sont installés sur une ZAD à Kolbsheim (Bas-Rhin). Le concessionnaire réclame leur expulsion et une astreinte de 500 euros par heure et par personne.

Le tribunal administratif de Strasbourg qui statue en référé indique que l'instruction sera close mardi midi. L'ordonnance sera publiée mercredi.

Le collectif anti-GCO avait appelé à une manifestation devant le tribunal administratif pour soutenir les zadistes. Une cinquantaine de personnes étaient présentes.