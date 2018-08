Strasbourg, France

Sans surprise, le préfet du Bas-Rhin a annoncé vendredi matin lors d'une conférence de presse que les travaux du grand contournement ouest (GCO) de Strasbourg allait débuter. Jean-Luc Marx a signé jeudi soir un arrêté en ce sens.

JL Marx @Prefet67 présente à la presse les prochaines étapes du projet d'autoroute de contournement ouest de Strasbourg : l'autorisation environnementale unique vient d'être signée. pic.twitter.com/z9PHWJva8W — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) August 31, 2018

"Le projet est désormais conforté par des prescriptions environnementales inédites et particulièrement exigeantes", a expliqué le préfet du Bas-Rhin. "Un comité de suivi et deux sous-commissions dédiées aux problématiques environnementales suivront en toute transparence l'effectivité des mesures et des engagements pris par l'état".

Le projet d'autoroute de contournement doit permettre de répondre aux enjeux de mobilités d'une capitale européenne comme Strasbourg", Jean-Luc Marx, préfet du Bas-Rhin

Selon le préfet, "la requalification de l'A35 en boulevard urbain est un élément clé de réaménagement du territoire : elle aspire à être retenue au niveau national au titre des grandes opérations d'urbanisme".

Le grand contournement ouest de Strasbourg une autoroute à péages, une rocade de 24 kilomètres. La première délibération de l'ancienne communauté urbaine de Strasbourg sur ce dossier date d'il y a 37 ans.

La présence de force de l'ordre sera sans doute utile et nécessaire"

Les opposants au projet sont toujours mobilisés. Le collectif GCO Non merci ! organise ce week-end, « une veillée d’arbres ». Une manifestation est prévue samedi 8 septembre à Strasbourg, place de la République.

La résistance au #GCO n'a pas dit son dernier mot. Nous sommes la nature qui se défend et contre attaque. ‼🐹🌳🌳🦉🦎🌳



Rendez-vous dès ce week-end sur la #ZAD de Kolbsheim et à #Vendenheim pour une veillée des arbres.



➡ https://t.co/dEcPfChC4Ipic.twitter.com/yj2xXRSvwH — GCO NON MERCI (@gcononmerci) August 28, 2018

Le préfet a prévenu vendredi matin : "je prendrai les mesures de maintien de l'ordre public qui s'imposent" pour mettre un terme à l'occupation des zadistes à Kolbsheim (Bas-Rhin). Le tribunal administratif de Strasbourg a autorisé en juin une évacuation de cette "zone à défendre".