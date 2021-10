Grand contournement ouest de Strasbourg : les travaux presque finis, la date d'ouverture encore inconnue

La fin des travaux du Grand contournement ouest de Strasbourg approche à grands pas, il sera prêt en décembre 2021. Mais pas sûr que les voitures puissent y rouler : la date de mise en service est pour le moment inconnue, suspendue à une décision de justice.

Des irrégularités constatées par la justice

Suite aux recours déposés l'association Alsace Nature, opposée au projet, la justice a constaté en juillet dernier des irrégularités dans le dossier. Elle a donné 10 mois à Arcos, la filiale de Vinci concessionnaire de l'autoroute, pour lui remettre des arrêtés de régularisation concernant l'étude d'impact sur la qualité de l'air et les mesures de compensation à l'interdiction de destruction des espèces protégées, insuffisantes selon le tribunal.

Seule l'aire de service et une petite portion du nord du GCO sont encore en travaux. © Radio France - Marie Dorcet

En attendant le jugement final, la mise en service de l'autoroute est suspendue. Arcos a fait appel. La société a également demandé un sursis d'exécution, c'est-à-dire le droit d'ouvrir l'autoroute avant la décision de justice. "La seule forme de rémunération serait le péage, et comme toute société nous voulons rembourser notre prêt" explique Jean-Luc Fournier, le responsable communication du projet.

Un argument pas du tout du goût des opposants. "Cet appel a quelque chose d'indécent, c'est prendre les gens pour des imbéciles que de considérer que Vinci n'a pas les reins suffisamment solides pour attendre un tout petit peu" affirme Stéphane Giraud, le directeur d'Alsace Nature. Il précise que l'association ne compte continuer à se battre pour empêcher l'ouverture du GCO.

Le péage avec paliers horaires

Concernant les aspects pratiques de cette autoroute, longue de 24 km, on en sait un peu plus sur les tarifs. Pour les voitures, la moyenne est estimée à 3,70€ et à 9€ pour les camions. Mais cela dépendra de l'heure à laquelle vous passerez au péage : ce sera plus cher aux heures de pointe (entre 7 heures et 9 heures le matin et 16 heures et 19 heures l'après-midi). Les montants, proposés par Vinci, doivent encore être validés par l'Etat.

Il y aura deux échangeurs sur le GCO, un à Ittenheim, l'autre à Duttlenheim. © Radio France - Marie Dorcet

Pour rappel, il n'y aura que deux sorties sur ce GCO, une à Ittenheim, au niveau du péage et l'autre à Duttlenheim. L'air de service de la Bruche sera située au niveau de ce deuxième échangeur.

Vinci attend entre 24 et 32.000 véhicules par jour.