Strasbourg, France

Dans une lettre ouverte adressée à ses "amis d'Alsace nature", Brigitte Bardot rappelle "donne tout son appui" à l'association opposée à la construction du grand contournement ouest (GCO) de Strasbourg.

"On nous rebat les oreilles avec la COP 21,22,23, etc. et le gouvernement se permet d'accorder au lobby Vinci de mutiler 26 kilomètres de zones naturelles et protégées qui abritent de surcroît les derniers grands hamsters en voie de disparition", explique la militante de la cause animale.

"C'est une honte de plus pour le gouvernement actuel et son Président méprisant la nature", ajoute Brigitte Bardot. Elle précise qu'elle ne pourra pas être présente samedi 8 septembre à Strasbourg à l'occasion de la grande manifestation organisée par les anti-GCO.

Le préfet a pris jeudi dernier les arrêtés autorisant le début des travaux de cette autoroute à péage de 26 kilomètres qui doit désengorger Strasbourg selon ses promoteurs.