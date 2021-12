Grand contournement ouest de Strasbourg : une pétition pour demander le retour des anciens panneaux

Les anti GCO se mobilisent à nouveau. Cette fois pour demander le retour des anciens panneaux d'autoroute. Ils demandent à la Collectivité européenne d'Alsace de remettre les indications "Strasbourg Nord" et "Strasbourg Sud" sur la signalétique de l'A4-A35 qui traverse l'agglomération. Elles ont disparu depuis la mise en place du contournement.

Pétition en ligne

Les opposants estiment que les panneaux actuels peuvent s'avérer trompeurs pour les automobilistes et les inciter à prendre la portion d'autoroute payante. Une pétition en ligne a donc été lancée par Bruno Dalpra, co-responsable du collectif "GCO non merci" : "L'autoroute de Vinci a été vendue pour contourner Strasbourg et non pour y accéder. Avec la complicité de l'État, Vinci rackette les usagers qui se perdent sur son autoroute et surtout les touristes. C'est dégueulasse et n'a pas de sens".

