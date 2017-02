Grand Dijon : grève des contrôleurs Divia ce samedi

Les contrôleurs Divia, "dans leur totalité" d'après la CGT, annoncent une grève pour ce samedi 25 février suite "à de nombreuses agressions lors de ces dernières semaines".

L'ensemble des contrôleurs Divia seront en grève ce samedi d'après la CGT Transports de Dijon. Une grève de 24h mais sans aucune conséquence pour le trafic des bus et des trams.

"Suite à de nombreuses agressions lors de ces dernières semaines contre les contrôleurs du réseau Divia et avec de lourdes conséquences pour leur santé, explique le syndicat CGT Divia, le taux de gréviste au service Contrôle voyageur est de 100% pour ce samedi 25 février. L’évolution du métier, l’évolution comportementale des contrevenants, la société plus agressive et procédurière imposent aux contrôleurs une maîtrise des situations tant pour les désamorcer quand cela est nécessaire, que pour dresser les procès verbaux, mais nécessite également une gestion toute particulière des mineurs (en fugue ou donnant une fausse identité) ou des personnes vulnérables (malades, déséquilibrés mentaux, malades d’alcoolisme ou sous produits stupéfiants.)"

Les contrôleurs Divia demande donc la reconnaissance de leur profession en passant du statut d'ouvrier à celui de technicien. Ils préviennent que leur préavis de grève sera maintenu pour les prochaines semaines en attendant une rencontre avec la direction.