Grand Est : des billets TER à petits prix et des abonnements moitié moins chers entre février et avril

La SNCF va prendre à sa charge la moitié du prix des abonnements pour les voyageurs dans le Grand-Est entre février et avril 2023 et proposer plus d'un million de billets à prix réduits sur la même période. Une mesure prise pour compenser les problèmes sur le réseau depuis la rentrée.