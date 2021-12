Grand Est : la FNAUT demande la suspension de l'augmentation tarifaire des TER prévue le 1er janvier 2022

La FNAUT Grand Est a adressé une lettre au président de la région pour demander une suspension de l'augmentation tarifaire des TER qui entre en vigueur le 1er janvier 2022 et un geste commercial pour les abonnés, qui subissent selon la fédération de nombreuses suppressions de trains depuis décembre.

4% d'augmentation pour l'abonnement mensuel

Les billets occasionnels et l'abonnement mensuel va augmenter de 4% sur toutes les lignes TER de la région. C'est 5 % pour les forfaits hebdomadaires, mensuels ou encore l’abonnement télétravail. Pour les voyageurs c'est une augmentation qui passe mal. "Ce n'est pas le moment puisque depuis le mois de décembre, il y a une réduction de l'offre considérable, beaucoup de trains supprimés ou en retard liés à des problèmes de matériel ou de personnels", dénonce François Giordani, le président de la FNAUT Grand Est.

Moins de trains en circulation la première quinzaine de janvier

Cette augmentation des tarifs au 1er janvier irrite aussi beaucoup le président de la FNAUT Grand Est car à partir du 3 janvier et jusqu'au 14, la SNCF met en place "une adaptation du plan de transport", en clair une baisse de la fréquence de circulation de l'ordre de 20% "en raison de la situation sanitaire", justifie l'entreprise ferroviaire. Cela concerne l'Alsace, la Lorraine et Champagne-Ardenne.

"En Alsace, c'est entre 17 et 23% de suppressions, y compris aux heures de pointe, pour le moment c'est du 3 au 14 janvier mais ça risque de durer", s'agace François Giordani. "Le plan de transport pour la Lorraine sera bientôt affiché sur le site de la SNCF. Pour certaines lignes des bus de substitution sont mis en place, mais c'est beaucoup plus long, et pour d'autres même pas, ce qui pousse les gens à reprendre la voiture", regrette le président de la FNAUT Grand Est.