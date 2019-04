Grand Est : les transports passent au "Fluo"

Grand Est, France

La SNCF a ses TGV Ouigo et Inoui. A son tour, la région Grand Est a décidé de donner un coup de jeune à l'identité de son réseau de transport en commun. Ne dîtes donc plus TER mais "Fluo" !

Un nouveau nom, qui a été officiellement dévoilé ce matin en gare de Metz, apparaîtra progressivement sur les trains et bus interurbains et scolaires qui sillonnent la région.

Une campagne de communication accompagne le lancement de Fluo Grand Est - Région Grand Est

Le président de la région Grand Est Jean Rottner y voit une offre de mobilités "plus attractive, plus efficace, plus lisible et moins coûteuse pour tous les voyageurs."

Le déploiement de cette nouvelle marque de transport s'accompagne du lancement d'un site internet www.fluo.euqui propose un calculateur d'itinéraire en compilant toutes les informations liées au transport dans la région.