Grand froid : attention et prudence sur les routes d'Indre-et-Loire

Prudence sur les routes à partir de la nuit de lundi à mardi, les températures vont fortement chuter en dessous de 0° et rendre les axes routiers glissants. Une cinquantaine d'agents du département sont mobilisés toutes les nuits pour sécuriser la circulation.

Ils sont une cinquantaine, bien reconnaissables avec leurs manteaux fluos pour être vus de loin, les agents du département en charge de l'entretien des routes sortent toutes les nuits pour permettre aux tourangeaux de circuler en sécurité et par tous les temps. 17 engins pour le traitement des routes sont positionnés en Indre-et-Loire prêts à sortir dés l'alerte météo lancée. Le département d'Indre-et-Loire dispose de 4000 tonnes de sel pour pouvoir passer dans de bonnes conditions cette période hivernale.

Entre - 3° et + 3° degrés, danger sur les routes

Le département compte plus de 4000 kilomètres de routes dont 1500 sont des axes prioritaires : il s'agit en fait de toutes les départementales. Les interventions sur autoroutes sont assurées par Vinci.

En priorité, les patrouilleurs sortent la nuit pour vérifier l'état des 1500 kms de routes prioritaires, elles seront - comme on dit dans leur jargon, traiter avec du sel répandu de façon plus ou moins importante en fonction de "l'épaisseur" du verglas. 17 engins sont prépositionnés dans le département pour assurer des interventions rapides, tout comme des réserves de sel ont été entreposées dans 4 centres.

Le réseau secondaire à la charge des communes

Les 2500 kilomètres de routes secondaires sont à la charge des communes, qui comme le département, ont leur propre service organisé pour faire face à ces épisodes de gel. Certains communes, comme celle de Chédigny dans le sud du département ont des accords avec les patrouilleurs départementaux car il y a sur cette commune un virage particulièrement dangereux qui nécessite d'être traité régulièrement.

Dés que les températures se situent entre - 3 et + 3 degrés, la circulation se compliquent, peut même devenir dangereuse sur des portions identifiées du réseau routier. Ces passages périlleux par temps de verglas sont signalés par des panneaux indiquant une chaussée glissante. Dangereux également les ponts, car ils sont du fait de leur proximité avec le fleuve ou la rivière, toujours plus ou moins humides et donc rendus très glissants par temps de froid. Ils sont bien évidemment traités comme les routes à l'exception du Pont de Langeais qui en cas de verglas est fermé à la circulation car il s'agit d'une structure métallique qui ne fait donc pas bon ménage avec le sel utilisé pour sécuriser les routes.

Roulent, roulent pas pour les transports scolaires

Les transports scolaires sont encore cette année du ressort du Conseil départemental et prendre la décision d'arrêter les cars de ramassage à cause de l'état des routes ressemble à un exercice d'équilibriste entre la sécurité et les attentes des parents.

Pierre Louault est le Premier Vice-Président du Conseil départemental, il a visité le centre de traitement des routes d'Indre et Loire

Dernière recommandation avant de prendre la route par temps de verglas selon Olivier Mackowiak le Chef du service territorial d'aménagement du centre du Conseil départemental, éviter de partir au dernier moment, adapter votre vitesse à la situation de la route et surtout ne pas doubler les engins de salage qui sont limités à 50kms/h.

Il existe une carte des conditions de circulation mise à jour à 7h du matin et 14h30