La gare d'Avignon-Centre mobilisée en cas d'intempéries et de paralysie du trafic

La gare d'Avignon-Centre fait partie des quatre gares mobilisées en région PACA en cas de coup dur, avec Marseille, Toulon et Nice.

Elle peut accueillir 700 voyageurs en cas de train paralysé par les intempéries d'hiver : 700 couvertures de survie, 700 plateaux-repas, 700 petits-déjeuners et des milliers de bouteilles d'eau sont immédiatement disponibles pour les passagers des trains, mais aussi les voyageurs qui attendraient dans le hall de gare.

La SNCF anticipe également le froid et les glissades sur les quais avec du matériel de déneigement dans chaque gare de Vaucluse et un entretien préventif des portes des rames.

"On a 58 déneigeuses prédisposées sur la région, des trains racleurs qui nettoient la caténaire pour éviter qu'elle ne s'abîme et que les trains ne tombent en panne et un dispositif de réchauffage des aiguilles aux endroits stratégiques." - Alain Andrieux, directeur des gares SNCF