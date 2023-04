Grand Nancy : début d'aménagement de 700 m de pistes cyclables autour du campus Lettres

Une nouvelle phase d'aménagement de pistes cyclables se profile dans la métropole du Grand Nancy. Et qui dit aménagement dit chantier et donc circulation perturbée à compter de lundi 17 avril.

De quoi s'agit-il ? De la réalisation de 450 mètres de pistes avenue de la Libération à Nancy, complétée de 250 mètres rue de Verdun. Des pistes sécurisées, une dans chaque sens, avec des trottoirs séparés et des espaces végétalisés qui permettront aux usagers de relier le campus Lettres, le pôle Manufacture (avec le théâtre et la médiathèque) et la ville vieille.

Les prévisions d'aménagement rue de Verdun - Métropole du Grand Nancy

La métropole prévoit cinq mois de travaux. L'impact du chantier sur la circulation sera le même que celui lié aux travaux sur le réseau hydraulique. L'avenue de la Libération sera mise en sens unique, entre la place Godefroy de Bouillon et la rue de Verdun. La déviation principale s'effectuera par la rue Albert 1er et la place Godefroy de Bouillon. Les travaux dans la rue de Verdun seront réalisés, eux, au cours de l'été.

200 km de pistes aménagées d'ici 2026

Plus globalement, le Grand Nancy poursuit le déploiement de son plan vélo, intégré au plan métropolitain des mobilités , l'objectif étant d'arriver à 200 km d'aménagements sécurisés en 2026, soit 65 km de plus qu'en 2020, à l'arrivée de la nouvelle majorité. L'ambition, c'est aussi que le vélo représente plus de 12% de l'ensemble des déplacements dans la métropole en 2030 alors qu'il en représentait 3% en 2020.

Jusqu'à un millier de cyclistes empruntent chaque jour la piste cyclable de la rue Jeanne d'Arc à Nancy depuis son inauguration en septembre 2022 © Radio France - Isabelle Baudriller

Le constat aujourd'hui ? 80% des déplacements en voiture dans le Grand Nancy font moins de 3 km. "Ça, c'est le mal français !" déplore Laurence Wieser, conseillère métropolitaine déléguée aux mobilités actives et à la qualité de l'air. "On nous dit toujours : il y a des pentes, c'est compliqué. Mais en Allemagne, il y a des pentes aussi, il pleut aussi. Notre capacité de report modal sur ces trajets de moins de 3 km est énorme, quel que soient l'âge et le motif de déplacement. C'est vraiment ce sur quoi il faut qu'on se concentre, nous, dans les aménagements. Parce que si c'est possible ailleurs, ça doit être possible chez nous !"

Arceaux et box résidentiels

Parmi les priorités : la sécurité mais aussi le stationnement des vélos. 7 500 arceaux ont déjà été posés dans la métropole pour attacher son vélo et le déploiement se poursuit à raison de 650 arceaux par an. La métropole a également installé 16 box résidentiels avec six places chacun à louer. Une dizaine d'autres devraient être implantés d'ici la fin de l'année, suivant les demandes exprimées par les riverains. La métropole compte également 18 bornes de gonflages gratuites.