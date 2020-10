Grand Nancy : "Il faut réguler le nombre de voitures qui entrent dans la métropole"

120 volontaires ont participé à l'étude Casp'Air lancée par la métropole du Grand Nancy à l'automne 2019. Certains équipés de micro-capteurs pour mesurer la qualité de l'air qu'ils respirent au quotidien. Résultat selon Chaynesse Khirouni, vice présidente de la métropole en charge de la transition écologique : "On respire bien". Conséquence de la chute de la production industrielle, "la qualité de l'air s'est améliorée depuis 15 ans dans la métropole", souligne l'élue.

100.000 véhicules par jour dans la métropole

Restent deux sources de pollution : le chauffage et les transports. "Un double enjeu pour la métropole", selon Chaynesse Khirouni qui rappelle l'ambition de la nouvelle équipe : "réduire l'usage et la place de la voiture". "Dans la métropole, il y a 100 000 véhicules qui entrent et sortent chaque jour, il faut absolument réguler cela", précise t-elle. Parmi les pistes évoquées, le développement des parkings relais et du covoiturage, le renforcement du réseau de transports en commun ou encore l'incitation aux modes de transports doux. "Des mesures fortes qui seront déployées dans les mois à venir" promet l'élue en charge de la transition écologique.