Kéolis forme ses futurs conducteurs de bus dans le Grand Nancy, 100 recrues en trois ans

Lhou, Gerdifan, Johann, Jimmy, Saïd, Gabriel, Vivien, Daouda, Tyffany, Constance, Naomi, Anne-Laure : ils et elles seront bientôt au volant des bus du réseau Stan dans le Grand Nancy. Le 21 juin, si tout va bien.

12 demandeurs d'emploi - huit hommes et quatre femmes - ont entamé ce lundi une formation de conducteur de transport en commun sur route à Jarville-la-Malgrange, à l'AFTRAL. Formation de quatre mois à l'issue de laquelle ces stagiaires, s'ils réussissent leur examen, seront embauchés en CDI par Kéolis. Ils ont déjà signé leur promesse d'embauche.

Les 12 futurs conducteurs de bus de Kéolis © Radio France - Isabelle Baudriller

Après un BTS agricole, Constance Jolibois, 22 ans, voulait poursuivre une formation dans la santé animale mais le covid en a décidé autrement. "Je devais faire une licence et me suis retrouvée coincée avec le covid", explique la jeune femme. "J'ai voulu reprendre l'année suivante et je me suis retrouvée coincée aussi donc pendant un an, j'ai travaillé dans un supermarché. Quand j'ai vu qu'ils cherchaient du monde, j'ai décidé de postuler car c'est un CDI et une bonne place aussi."

Gabriel Marconi, 20 ans, a également préféré jouer la sécurité de l'emploi après deux années de crise sanitaire qui ont bien compliqué son apprentissage en pâtisserie et chocolaterie :

C'est rassurant d'avoir une formation et d'être en CDI juste après. On peut se projeter dans l'avenir

Pour Tyffany Barthélémy, 24 ans, c'est une reconversion professionnelle après une formation en soins et services à la personne et un emploi de chargée de clientèle. "Conducteur de transports en commun, ça me permet d'allier les deux choses qui me passionnent le plus, c'est-à-dire conduire des véhicules et rendre service aux gens", souligne-t-elle.

Les stagiaires se formeront notamment sur ces simulateurs de conduite à l'AFTRAL © Radio France - Isabelle Baudriller

434 heures de formation attendent les stagiaires : code de la route, conduite sur piste, en circulation mais aussi relationnel. "Je serais tenté de dire que la première chose, c'est de donner envie aux gens d'utiliser les transports en commun. Etre facilitateur. Savoir être, savoir faire", insiste le directeur de l'AFTRAL Nancy, Ludovic Leprohon.

Une profession à féminiser

L'une des priorités de cette campagne de recrutement ? Féminiser la profession. "Aujourd'hui, on a 16% de nos conducteurs qui sont des conductrices sur le Grand Nancy", note Xavier Lemarié, directeur de Kéolis Grand Nancy. "C'est parce que c'est l'histoire, beaucoup de gens ont été embauchés dans les années 80-90 et à l'époque, ce métier n'attirait pas forcément, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On souhaite à travers cette formation dire : on continue à renouveler et féminiser nos effectifs."

Cette formation, financée par la Région Grand Est et Pôle Emploi, est la première d'une série. Kéolis Grand Nancy espère recruter 100 conducteurs par ce biais en trois ans.