Grand Nancy : la capsule de transport individuel sur rail Urbanloop est produite désormais en série

Dans le Grand Nancy, Urbanloop passe à la production industrielle de ses capsules de transport. Une première capsule vient de sortir de l'usine CINI de Tomblaine. Après la présentation d'un prototype au public l'été dernier à Nancy, c'est donc une nouvelle étape dans ce mode de transport autonome et individuel sur rail, très peu gourmand en électricité.

"Nous faisons du co-working d'usine en quelque sorte", explique Jean-Philippe Mangeot, président de la SAS Urbanloop. La société - dont l'Université de Lorraine est actionnaire - occupe en effet une partie des locaux de l'entreprise CINI, spécialisée dans les contrôles automobiles et aéronautiques. "On utilise des mètres carrés de l'usine, tout en restant indépendant. Via un contrat assez innovant, on a accès à tout le parc industriel pour accélérer notre production."

Jean-Philippe Mangeot, président de l'entreprise Urbanloop, à bord d'une capsule © Radio France - Isabelle Baudriller

Quatorze capsules doivent en effet sortir de l'usine cette année dont la grande majorité sera expérimentée sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines pour les Jeux olympiques de Paris 2024. "Notre objectif pour nous déployer, c'est d'avoir une vitrine, d'avoir un site qui soit homologué à transporter du public, de gérer la sécurité. C'est vraiment un gros challenge et nous avons beaucoup d'avance aujourd'hui vis-à-vis des autres transports mondiaux autonomes", poursuit Jean-Philippe Mangeot.

Quarante capsules pour le Grand Nancy en 2026

Quarante capsules seront livrées à la métropole du Grand Nancy en 2026, pour relier sur une boucle de 7 km un parking relais à Maxéville et la future cité judiciaire , sur l'ancien site Alstom. D'autres villes sont intéressées par le projet, comme La Rochelle, Hyères et Monaco. "On travaille sur une base aérienne dans l'Essonne, on travaille aussi avec le CHRU de Nancy-Brabois pour desservir à l'intérieur", précise Jean-Philippe Mangeot.

Les capsules Urbanloop, intégrées dans le projet de future cité judiciaire (dossier Urbanloop)

Ce véhicule innovant, qui associe onze écoles d'ingénieurs de Lorraine, sera présenté au public lors du forum de l’Agence de l’Innovation des Transports les 7 et 8 février à la Cité des Sciences et de l’Industrie à La Villette. Parmi les visiteurs attendus : le ministre délégué aux Transports Clément Beaune.