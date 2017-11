Grand Nancy : la consultation publique est lancée pour le renouvellement de la ligne du tram

La métropole du Grand Nancy lance lundi 27 novembre une concertation publique sur le renouvellement de la ligne 1 du réseau Stan, celle du tram. Parcours et choix du matériel sont au cœur de cette consultation. La nouvelle ligne doit entrer en service en 2022-2023.

Quel avenir pour la ligne 1 du réseau Stan dans le Grand Nancy ? Quel matériel : tramway sur rail, sur pneu, bus à haut niveau de service ? Quel trajet ? La métropole lance ce lundi et pour une durée de deux mois une concertation publique sur le renouvellement de cette ligne, via internet, les réseaux sociaux, des réunions publiques ou encore des "stand-up" organisés avec une camionnette aux arrêts du tram.

La ligne 1 - la plus fréquentée du réseau - est aujourd'hui empruntée par 45.000 usagers chaque jour. Le tram Bombardier ne peut plus rouler au-delà de 2022 pour cause de coûts de maintenance trop élevés. Le renouvellement est aussi l'occasion de porter la capacité de cette ligne à 65.000 voyageurs au quotidien. Son tracé sera, quoiqu'il en soit, allongé : aujourd'hui entre Mouzimpré (Essey-lès-Nancy) et le CHU de Brabois (Vandoeuvre-lès-Nancy), il sera étendu aux casernes Kléber à l'est et au quartier des Nations à l'ouest. Et pourquoi pas plus loin encore, de la Porte Verte jusqu'à Roberval ? L'option est posée.

Comment monter jusqu'au CHU de Brabois ?

Quant au matériel, le principe d'un tramway (sur rails ou pneus) semble acquis sur l'essentiel du parcours jusqu'au Vélodrome de Vandoeuvre. Reste à trancher le moyen de monter jusqu'au CHU de Brabois : tramway toujours ? Ou bus à haut niveau de service ? "Ce n'est pas une concertation juste pour faire parler les gens !", insiste Christophe Choserot, maire de Maxéville et vice-président du Grand Nancy en charge du dossier. "Il faut entendre les usagers, ceux qui prennent le tramway, ceux qui ne le prennent pas pour bien comprendre et ne pas faire d'erreurs".

Je n'ai pas envie de me tromper, c'est un dossier sur 30 ans - Christophe Choserot, vice-président de la métropole

"Un tramway, c'est 30 ans", poursuit l'élu, "la métropole de demain n'aura pas le même périmètre : elle va s'ouvrir sur le bassin de Neuves-Maisons, le Lunévillois, Saint-Nicolas-de-Port et le bassin de Pompey. Comment cette ligne 1 va-t-elle pouvoir s'ouvrir et se connecter avec les territoires voisins ? Il faut y réfléchir dès à présent. La métropole n'est pas une île au milieu du désert et je suis très attaché à la question de l'intermodalité."

Le budget global pour ce renouvellement de ligne est évalué à 250M€. La concertation publique prend fin le 27 janvier. Le choix politique sera tranché en conseil métropolitain au premier semestre 2018 avant une enquête publique. Début des travaux prévu en 2020 pour une mise en service de la nouvelle ligne à l'horizon 2022-2023.