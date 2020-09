Grand Nancy : le parking-relais du parc des expositions est entré en service

Laisser sa voiture à l'extérieur du centre-ville de Nancy et prendre une navette pour se rendre sur son lieu de travail, c'est l'objectif du parking-relais installé depuis le début de la semaine au niveau du parking du parc des expositions de Vandoeuvre. Une cinquantaine de places disponibles pour désengorger aussi le centre-ville et permettre aux usagers d'atteindre la gare de Nancy en moins d'un quart d'heure.

Pas encore de clients

Sur le parking ce mercredi, une seule voiture. Personne n'a pris l'une des quatre navettes qui circulent entre 8 heures et 9 heures. La promesse est pourtant tenue avec moins de quinze minutes pour relier le centre-ville grâce à des navettes qui évitent les embouteillages. Ahsane Dameche est responsable de ligne pour Kéolis Grand Nancy :

"On n'a qu'un moment dans les bouchons. Il y a le couloir de bus boulevard Barthou. Sur l'avenue du général Leclerc, on a un mixage avec les voitures et les vélos et puis de nouveau, boulevard de l'insurrection du ghetto de Varsovie, vous avez un couloir exclusivement dédié aux transports en commun."

Moins de voitures en centre-ville ?

Il va falloir du temps pour habituer les automobilistes à laisser leur voiture gratuitement en échange d'un ticket de bus. Ce parking-relais est le onzième de la métropole, le seul à proposer une navette directe. Un système à renforcer pour Patrick Hatzig, vice président du Grand Nancy en charge des mobilités :

"Il fait partie des 1.300 places qui existent déjà dans la Métropole. Certains fonctionnent plus ou moins bien mais on a vraiment l'ambition de faire en sorte que beaucoup moins de voitures entrent dans la ville. Ca fera plus de place pour le vélo, le piéton voire pour un site propre pour les transports du réseau Stan."

Le Grand Nancy qui projette avec d'autres communautés de communes de créer des parkings-relais à l'extérieur de la métropole, à proximité des gares TER pour convaincre de nouveaux automobilistes de laisser leurs voitures à la maison.