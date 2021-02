Grand Nancy : le projet de tramway sur fer suspendu

Le projet de tramway dans le Grand Nancy suspendu. Le conseil métropolitain a voté une délibération ce jeudi pour stopper l’avancée du projet de tramway sur fer entre Essey-les-Nancy (Porte Verte) et le plateau de Brabois à Vandoeuvre-lès-Nancy. Le texte prévoit de nouvelles études pour une prise de décision en septembre dans le cadre du nouveau plan métropolitain de mobilités. Pas de tram dans l’immédiat mais un plan de transports avec quatre lignes structurantes, un plan vélo, une refonte du stationnement dans toute la Métropole par exemple.

"Abandon" selon l'ancien maire de Nancy

Un vote après un long débat où la droite a qualifié la décision d'abandon alors que la majorité a parlé de report et de remise à plat. Pour Laurent Hénart, ancien maire de Nancy, c'est un abandon qui ne dit pas son nom : "quand on arrête les contrats, on ne fait plus. Il faut l'assumer, dire que ce tram ne se fera pas". Ce n'est pas un caprice d'élu, ajoute Eric Pensalfini, le maire de Saint-Max ,mais un besoin selon lui.

Obstacles multiples

Du côté de Patrick Hatzig, le vice-président aux mobilités, on rappelle la liste des obstacles à la réalisation du tram : les finances avec une enveloppe qui dépasse les 500 millions d'euros mais aussi le coup de grâce avec la rénovation nécessaire du viaduc Kennedy (20 à 30 millions d'euros) qui rend impossible l'idée de réaliser une première version du tramway d'Essey au vélodrome de Vandoeuvre d'ici 2026. A cela s'ajoute la situation économique actuelle avec un chantier lourd qui achèverait de nombreux commerces, note Areski Sadi, élu à Nancy.

La Métropole va donc lancer de nouvelles études, une concertation avec les citoyens pour préparer un nouveau plan de transports en septembre pour une mise en place en 2023 quand le tram sur pneu partira à la casse. En attendant, la majorité appelle tout le monde à se mettre autour de la table.