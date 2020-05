Déconfinement - dans le Grand Nancy le réseau Stan prépare la reprise

Même si la région Grand Est reste en rouge sur la carte du déconfinement dévoilée le 7 mai par le gouvernement, Kéolis, le gestionnaire du réseau Stan, et la Métropole du Grand Nancy va remettre en service 60% des bus et trams à compter du lundi 11 mai contre 30% depuis l'entrée en vigueur du confinement. Comme 3/4 des salariés continueront à télétravailler, les collégiens et lycéens du département devront attendre encore un peu et les étudiants, eux ne reprendront pas avant le mois de septembre, l'opérateur ne sait pas combien ils seront à prendre les transports en commun.

Cette reprise des transports se fera dans un respect stricte des règles de distanciation sociale "Pour faire respecter ces règles, 8 équipes de gilets bleus seront aux arrêts pour faire respecter les règles" explique Xavier Lemarié, directeur de Kéolis Grand Nancy ."Dans les bus et trams, un siège sur deux est condamné et le port du _masque est obligatoire_. La montée se fera par la porte centrale ou la porte arrière. Il faudra laisser descendre avant de monter et des messages seront régulièrement diffusés pour rappeler les bonnes pratiques et les gestes barrières sur les écrans" poursuit il.

Une période d'observation

Malika Dati, vice présidente de la Métropole du Grand Nancy en charge des transports souhaite avant tout lancer un appel au civisme pour tous ceux qui reprendront les transports en commun "il faudra scrupuleusement respecter les gestes barrières. nous aurons d'ailleurs une période d'observation avant d'adapter l'offre aux besoins car pour l'instant nous ne savons vraiment pas quels seront les flux de voyageurs. Avant le déconfinement, le réseau enregistrait 115 000 voyages par jour, nous sommes retombés à 4000 voyages par jour durant le confinement, nous verrons combien de personnes reprendront les transports en commun et nous nous adapterons".

Xavier Lemarié, directeur de Keolis Grand-Nancy, patron du réseau stan mobilités bus tram 21 rames de tram 500 employés dont 450 chauffeurs © Radio France - Laurent Watrin

Fonctionnement du réseau STAN et du réseau SUB à partir du Lundi 11 mai 2020