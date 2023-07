Grand Nancy : les tarifs du bus et des parkings souterrains augmentent ce 1er août

Prendre le bus dans le Grand Nancy va coûter un peu plus cher, la métropole augmente les tarifs à partir de ce mardi 1er août 2023, entre 10 centimes et 4 euros d'augmentation. En cause pour le réseau Stan, le contrat de délégation de service public conclu avec Keolis Grand Nancy, impose une revalorisation des tarifs du réseau chaque 1er août, égale à l’inflation de l’année calendaire précédente, donc + 7,59% pour cette année. "Dans ce contrat, il est statutaire de faire une revalorisation des prix chaque année, qui est liée à l'inflation, l'augmentation des salaires, des énergies. Si on ne faisait pas d'augmentation il faudrait payer la différence", justifie Patrick Hatzig, vice président aux transports à la métropole du Grand Nancy.

Les nouveaux tarifs du réseau Stan

1 ticket : 1,50€ (+0,10€)

10 tickets : 12€ (+1€)

Abonnement 18/25 ans illimité : 22€ (+2€), mensuel : 29€ (+ 1,50€)

Abonnement 26/64 ans illimité : 42€ (+3€), mensuel : 47€ (+4€)

Abonnement entreprise : 47€ (+3,90€)

Tous les détails sont sur le site internet sur réseau Sta n.

Les parkings souterrains augmentent aussi

Les tarifs des parkings "en ouvrage" augmentent aussi (souterrain ou en hauteur). Le stationnement augmente par exemple au parking Saint-Léon, l'abonnement passe de 113 à 121 euros par mois. Au parking des Deux rives, 13 euros supplémentaires par mois, désormais 79 euros. Au parking Kennedy et République, pas de changement pour l'abonnement mensuel, mais l'abonnement annuel augmente de 20 à 60 euros.

La métropole souhaite avec ces augmentations investir dans ces parkings pour inciter à les emprunter. "C'est faire en sorte de bien communiquer, faire un bon jalonnement, bien conduire les automobilistes à se dire d'utiliser ces parkings. Et petit à petit dans les années qui viennent il va y avoir une différence de tarif. le parking dans la rue pourrait couter plus cher que le parking souterrain pour les personnes qui visitent la ville", détaille Patrick Hatzig.