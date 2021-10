Grand Nancy : une enveloppe de 32M€ allouée par l'Etat pour le plan métropolitain des mobilités

C'est le Premier ministre Jean Castex lui-même qui a annoncé la bonne nouvelle ce mercredi 6 octobre : le Grand Nancy fait partie des lauréats de l'appel à projets lancé au printemps auprès des collectivités pour les transports collectifs en site propre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



A la clé : une dotation de 32,3M€ pour le plan métropolitain des mobilités qui sera débattu par les élus du Grand Nancy le 18 novembre. La somme sera allouée précisément à 4 lignes structurantes de bus à haut niveau de service (BHNS) et pour lesquelles 20 km de sites propres nouveaux seront réalisés. Des voies réservées, pour une desserte plus rapide et plus fiable.

A terme, 4 lignes structurantes de bus au lieu de 3 aujourd'hui et davantage de voies réservées

L'actuel réseau Stan s'appuie sur 3 lignes de bus structurantes et la ligne 1 du tram qui doit être remplacée fin 2023 par un trolleybus électrique. Le projet métropolitain prévoit donc de renforcer l'offre existante, il comporte également un plan vélo avec plus de 200 km de voies sécurisées.

"Cette importante dotation de l’État, à hauteur de 20 % du budget d'investissement pour chacune des lignes [4 lignes structurantes de bus, NDLR], conforte la qualité du dossier de la Métropole, et souligne, plus largement, la cohérence du projet de refonte globale des mobilités pour le territoire", estime la métropole du Grand Nancy dans un communiqué.