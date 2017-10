Grand Paris Express : des élus s'inquiètent de l'avenir de certaines lignes

Alors que le coût du futur métro automatique s'envole, certaines lignes pourraient être remises en cause. Les élus des Yvelines et du Val d'Oise notamment se mobilisent pour faire pression sur le gouvernement.

Ils se sont réunis samedi dernier à Versailles et prévoient de remettre le couvert lundi 16 octobre à Guyancourt. Les élus des Yvelines sont plus que jamais mobilisés pour s'assurer de voir la ligne 18 du futur Grand Paris Express arriver dans leur département. Et ce d'ici 2024 comme prévu au départ. Depuis quelques semaines, des rumeurs laissent en effet entendre que le gouvernement pourrait revoir la copie du futur métro automatique en retardant certaines lignes. La ligne 18, qui doit relier Orly à Versailles Chantiers et la ligne 17 entre Saint-Denis Pleyel et Le Mesnil-Amelot, seraient sur la sellette.

Car la facture du projet a explosé. Au fur et à mesure que les travaux de construction des gares se concrétisent et que les marchés pour creuser les futurs tunnels sont passés, les études s'affinent. Estimé au départ à 26 milliards d'euros, le projet pourrait en réalité coûter au final 35 milliards d'euros. Le gouvernement devrait donc procéder à des ajustements début novembre. "Il n'est pas question de remettre en cause le tracé du Grand Paris, a assuré Elisabeth Borne, la Ministre des Transports, lors d'un déplacement à Versailles jeudi 5 octobre. On doit réfléchir à une programmation mais la ligne 18 arrivera dans les Yvelines, il n'y pas de doute là-dessus".

© Radio France - Carte du Grand Paris Express

Des propos qui ne suffisent pas à rassurer les élus. "On sait très bien que des projets qui sont annoncés comme sûrs mais sans calendrier, ce sont des projets qui ne sont pas sûrs", s'alarme François de Mazières, le maire LR de Versailles. "Or il y a une urgence. Sans la ligne 18, impossible d'imaginer un développement urbain sur le plateau de Satory par exemple".

Pour certains en revanche, cette remise à plat du projet de métro automatique doit être l'occasion de se poser la question de la pertinence de certaines lignes. Tous les projets ne sont pas justifiés selon l'association des usagers des transports en Ile-de-France. "La ligne 17, par exemple, ne dessert quasiment aucun habitant. Elle n'est là que pour justifier un projet d'urbanisme sur le triangle de Gonesse, qui est assez contestable", estime son président Marc Pélissier. Et sur la ligne 18, avec un trafic prévisionnel de 100 000 voyageurs par jour pour un coût de 3 milliards d'euros, le métro est une solution "surdimensionnée", selon lui. D'autres moyens de transport moins coûteux pourraient être envisagés.