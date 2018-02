Île-de-France, France

Après des semaines de rumeurs, le nouveau calendrier du Grand Paris Express est enfin officiel. Le Premier Ministre, Edouard Philippe et la ministre des transports Elisabeth Borne ont annoncé jeudi matin les dates de mise en service des différentes lignes du futur supermétro.

Le projet, qui prévoit de construire 200 kilomètres de lignes automatiques et 68 gares autour de Paris, est maintenu dans son intégralité mais avec d'importants retards. Seule la ligne 14 Sud (Olympiades-Orly), sera réalisé conformément au délai initial, en 2024.

Découvrez la carte du nouveau calendrier

La ligne 15 Sud (Pont de Sèvres - Noisy-Champs), la plus avancée à ce jour, est prévue avec un retard de 2 ans, pour 2024. Sur les tronçons Ouest et Est de la ligne, Saint Denis- Rosny et Rosny- Champigny, l'horizon est désormais 2030.

La ligne 16 , sera réalisée en deux temps : conformément à l'engagement d'Emmanuel Macron, la première partie arrivera à Clichy-Montfermeil en 2024. le tronçon entre Saint-Denis et Le Bourget doit être mis en service en 2024, pour les Jeux Olympiques. Le reste de la ligne, jusqu'à Noisy-Champs attendra 2030.

Sur la ligne 17, seule la partie commune avec la ligne 16 (Saint-Denis Le Bourget) sera réalisée en 2024. L'échéance pour arriver au Triangle de Gonesse est repoussée à 2027. Pour rallier l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, il faudra patienter jusqu'en 2030, pour le tronçon du Mesnil-Amelot.

Enfin la ligne 18 est repoussée de 3 ans, avec l'horizon 2027 pour le tronçon Orly-Plateau de Saclay, et à 2030 pour le reste de la ligne allant jusqu'à Versailles.