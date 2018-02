Seine-Saint-Denis, France

Totues les lignes de métro du Grand Paris Express seront réalisées d'ici 2030. C'est la nouvelle date butoir fixée ce jeudi par le premier minsitre, Edouard Philippe. Certaines sont donc garanties pour 2024, comme prévu initialement, mais certaines sont largement retardées. C'est le cas de la ligne 15 est, qui doit relier Saint-Denis à Rosny sous Bois en Seine-Saint-Denis (voir notre carte), en desservant au passage Aubervilliers, Bobigny, Bondy et Noisy le Sec. Elle était prévue pour 2025, ce sera 2030.

De futurs habitants sans transports en commun

Ces cinq années de retard vont certainement compliquer la tâche des promoteurs immobiliers qui ont déjà lancé des programmes de constructions de logements à proximité des futurs stations de métro. Gérard Cosme, le président d'Est Ensemble, territoire qui regroupe neuf communes du 93, à l'Est de Paris (dont Bobigny, Bondy, Pantin et Noisy-le-Sec notamment), et qui coordonne les projets d'aménagement du Canal de l'Ourcq (8000 logements) s'inquiète.

Pour lui, les acheteurs d'appartement neuf aux abords des stations de la ligne 15, dont celle de Pont de Bondy, à la frontière de Bondy et de Noisy-le-Sec, ont été "trompés". Ils "vont venir habiter là et ils n'auront pas la facilité d'accès". Pire, estime l'élu, "il y a un risque que des promoteurs aujourd'hui se désengagent de leurs projets".

Une association de défense de la ligne 15 bientôt constituée

"Ils vont venir nous voir en nous disant qu'ils reviendront quand ils auront un calendrier plus assuré et dans une temporalité plus proche de l'arrivée des transports" ajoute Gérard Cosme qui s'inquiète d'un éventuel abandon définitif. Il annonce donc vouloir constituer une "association de défense de la ligne 15" avec d'autres élus du département pour tenter de revenir sur ce report du calendrier.