Île-de-France, France

Le Premier ministre n'a donné aucune information sur le calendrier du chantier mais il a annoncé que le projet du Grand Paris Express irait à son terme.

Toujours pas de calendrier mais des consultations pour le Grand Paris Express

Edouard Philippe va commencer cette semaine une consultation autour du projet de métro du Grand Paris. Il a précisé vouloir ajuster le calendrier à la réalité technique et budgétaire du projet. Le Premier ministre a passé l'après-midi à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) sur l'un des chantiers importants du Grand Paris Express.

Il s'est voulu rassurant face à l’inquiétude manifestée par certains élus. Malgré les coûts et surcoûts "considérables" pointés par la Cour des Comptes, il a assuré que ce métro verrait le jour.

Le budget du Grand Paris Express a explosé

Avec 200 km de lignes et 68 stations, le Grand Paris Express doit profondément modifier les transports en commun entre Paris et sa banlieue et surtout de banlieue à banlieue, avec notamment une ligne circulaire.

Le projet est qualifié de pharaonique. Il a été un argument important de la candidature , de Paris aux JO 2024. Il nécessite d'excaver "l'équivalent de huit pyramides de Gizeh", a souligné Edouard Philippe mardi, en présence de la présidente LR de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse.

Chiffré à 19 milliards d'euros lors du débat public en 2010, ce super-métro devrait finalement coûter au moins 35 milliards a estimé la Cour des Comptes.