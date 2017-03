Grand Paris Express : le chantier colossal du futur métro 15

C'est le premier maillon du Grand Paris Express, ce métro qui fera le tour de l'Ile-de-France à l'horizon 2030. La Ligne 15 Sud reliera le Pont de Sèvres à Noisy-Champs dès la fin 2022. Les grands travaux ont débuté. En tout, plus de 50 chantiers seront lancés avant l'été.

C'est à Clamart (92) que le chantier est le plus avancé : les premiers coups de pelleteuse ont été donnés en mai 2016. En contrebas de la passerelle provisoire installée le long des voies du Transilien, on devine déjà les contours de la future gare Fort d'Issy - Vanves - Clamart, l'une des 16 stations monumentales qui jalonneront cette ligne de métro automatique, entièrement en souterrain.

A droite, en jaune, une partie de l'emprise de la future gare du Grand Paris Express à Clamart. © Radio France - Nicolas Olivier

Le temps fort de ce chantier sera le ripage du toit de la gare, le 15 août. Une dalle de 7.500 tonnes (quasiment le poids de la tour Eiffel) sera glissée sous les voies ferrées.

Autre chantier, autres contraintes. A Cachan (94), la première étape est de construire un pont qui servira à consolider les quais du RER B, avant de pouvoir creuser en sous-sol les fondations de la gare Arcueil - Cachan du Grand Paris Express. Le nouveau tablier sera mis en place lors du week-end de la Toussaint.

Quant aux tunneliers, ils entreront en action en 2018. Le premier sera installé dès la fin d'année à Champigny-sur-Marne. Le terrain au sud de Paris présente la particularité d'être composé de nombreuses carrières, qui obligeront à creuser par endroits à plus de 40 mètres de profondeur. Les gares les plus superficielles seront tout de même à 20 mètres sous terre (deux fois plus que la moyenne du métro parisien).

A gauche au second plan, un hôtel a été rasé pour laisser la place à la future gare d'Arcueil-Cachan. Le marché couvert de Cachan a aussi dû être déplacé, au fond à droite sur l'image. © Radio France - Nicolas Olivier

Dans une grande partie des 22 communes traversées, ces différents chantiers vont lourdement perturber la vie locale pendant plus de 5 ans. La construction de cette Ligne 15 a nécessité de démolir des maisons, des immeubles et même un hôtel. 6 hectares d'arbres ont aussi été déboisés. On a notamment abattu les deux tiers du parc Robespierre à Bagneux. La Société du Grand Paris s'est engagée à replanter le triple. Quant à la facture globale de l'infrastructure (l'ensemble de la rocade 15), elle dépasse les 12 milliards d'euros. Mais le jeu en vaut largement la chandelle selon la SGP, qui table sur "une centaine de milliards d'euros de richesses" induites, et au moins "100.00 emplois supplémentaires à terme". Ce qui est sûr, c'est que le futur métro 15 va considérablement améliorer la vie en banlieue. La portion Sud devrait profiter à plus d'un million de Franciliens. A titre d'exemple, Vitry-sur-Seine sera à 18 minutes du Pont de Sèvres, au lieu d'1h10 actuellement.

Mieux intégrer les habitants de la Métropole

