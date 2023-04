Grand Paris : l'interdiction des véhicules Crit'Air 3 doit bien être repoussée à fin 2024

La mesure était initialement prévue pour juillet prochain : l'interdiction de circuler pour les véhicules Crit'Air 3 de 8 à 20 heures en semaine dans la Zone à Faibles Emissions (ZFE) du Grand Paris, soit à l'intérieur du périmètre de l'A86, doit bien être repoussée à fin 2024, voire "début 2025". C'est ce qu'indique ce mardi un des vice-présidents de la métropole, Geoffroy Boulard.

Le président de la Métropole du Grand Paris, Patrick Ollier, avait déjà annoncé sur France Bleu Paris en octobre dernier un nouveau report de la mesure à septembre 2024. Il doit cette fois être acté en conseil métropolitain en juin, indique Geoffroy Boulard.

Nouvelle phase d'interdiction

Cette troisième phase d'interdiction de circulation dans la ZFE du Grand Paris, après celle des véhicules non classés ou Crit'Air 5 (les plus polluants) en juillet 2019 et des véhicules Crit'Air 4 en juin 2021, va concerner 380.000 véhicules supplémentaires, "dont près d'un sur deux dans certaines communes situées en Seine-Saint-Denis", souligne Geoffroy Boulard.

La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, s'était, elle aussi, prononcée en faveur d'un nouveau report de son entrée en vigueur d'un an et demi. La maire de Paris Anne Hidalgo pousse de son côté pour un maintien du calendrier.