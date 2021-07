Grand Paris : la métropole prévoit un réseau cyclable de 200 km

Un nouveau plan pour le vélo en Ile-de-France. Cette fois, il est porté par la Métropole du Grand Paris (MGP). Les élus ont approuvé vendredi la création d'un réseau cyclable de 8 grands axes pour un budget de 10 millions d'euros par an. Un total de 200 km de pistes cyclables qui desserviront à terme 75% de la population métropolitaine. "L'objectif", explique Patrick Ollier, le président de la MGP, est "d'atteindre 10% de déplacement à vélo en 2024 et de multiplier par trois les déplacements à vélo d'ici 2030".

Les huit itinéraires ont été élaboré en partenariat avec le collectif d'associations Vélo Ile-de-France. Ils prévoient de relier Argenteuil à Issy-les-Moulineaux ou Rueil-Malmaison à Noisy-le-Grand avec des aménagements continus, confortables et sécurisés. "Le but est d'arrêter de faire des petits bouts de pistes par-ci, par-là , avanceLouis Belenfant, directeur de Vélo Ile-de-France On va connecter de manière sécurisée les principaux bassins de vie et d'emploi".

Le plan vélo de la Métropole prévoit dans un premier temps 8 lignes sécurisées - Métropole du Grand Paris

La MGP consacrera 10 millions d'euros par an pour financer une partie de ces aménagements, qui seront réalisés par les communes. Les 65 villes traversées par ce réseau ont toutes approuvé le plan. L'objectif désormais est de la faire avancer ensemble pour que le réseau soit réalisé de manière homogène partout. "C'est tout l'intérêt des comités d'axe que nous allons mettre en place", explique Jacques Baudrier, conseiller métropolitain en charge du déploiement des pistes cyclables. "A certains endroits, il s'agit de pérenniser les coronapistes, à d'autres améliorer le réseau existant ou carrément créer de nouveaux aménagements".

Environ 40% des tronçons ont déjà été réalisés. Le but est de créer la majeure partie du réseau dans les six ans qui viennent. "Il y a urgence, nous avons 10 ans de retard", presse Louis Belenfant. "Les cyclistes sont déjà là et ils ont besoin d'aménagements sécurisés". Ce réseau vient en complément d'une autre initiative portée par le collectif Vélo Ile-de-France et soutenu par la Région : la création d'un RER Vélo. Il prévoit 680 km de pistes sur toute la région, au-delà du territoire de la métropole.