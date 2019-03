Grand Paris : les motards mobilisés contre les restrictions de circulation

Les motards de nouveau dans la rue ce samedi. Plus de 1 000 personnes étaient rassemblées devant le Château de Vincennes avant de partir en opération escargot sur le périphérique et dans les rues de Paris. Ils disent non à la future restriction de circulation.

Île-de-France, France

Alignées, sur leurs béquilles, devant la Château de Vincennes, dans le Val-de-Marne, certaines motos sont toutes neuves. D'autres, le sont un peu moins. Celle de Luc par exemple, la cinquantaine, date de 1994. Elle ne pourra plus rouler à partir de juillet prochain à cause de la ZFE, zone à faibles émissions, proposée par la Métropole du Grand Paris. En clair, c'est un dispositif qui va restreindre la circulation de certains véhicules, dans une certaine zone.

"Le problème avec les vieilles motos, c'est qu'on s'y attache. Je ne peux pas laisser tomber ma vieille bécane pour une autre", sourit Luc. "Après je veux bien changer, mais que propose la Métropole et le gouvernement pour nous aider ?"

Prendre une amende plutôt que de changer de moto

Gérard, stationné juste à côté sur sa vieille Yamaha et son side car, ne changera rien, zone de restriction ou non : "Je continuerai à rouler avec ma moto même si je n'en ai plus le droit. Si je me fait avoir tant pis, sinon j'aurais tout gagné", explique-t-il. "C'est trop tard pour l'environnement. On nous a dit achetez du diesel à l'époque, maintenant on nous dit que ce n'est pas bien pour la planète. Il faudrait savoir".

Gérard, la soixantaine, s'est déjà fait volé une moto alors il ne réinvestira pas dans une autre toute neuve. © Radio France - Alexandre Frémont

Tous collent des stickers à l'arrière de leurs bolides, pour cacher leur plaque d'immatriculation mais aussi pour que leur action soit le plus lisible possible. Rouler librement, c'est leur slogan.

Ils demandent à rouler plus librement. © Radio France - Alexandre Frémont

Ils sont arrivés par paquets devant le Château de Vincennes pour partir en opération escargot sur le périphérique et dans les rues parisiennes. © Radio France - Alexandre Frémont

La Fédération des motards en colère de Paris et de la Petite Couronne, à l'initiative de ce rassemblement, souhaite que le gouvernement et le Grand Paris entendent leur message. "Il ne faut pas toucher au portefeuille des particuliers", scande Jean-Marc Belotti, coordinateur dans l'association.

"Cette ZFE du Grand Paris va remonter jusqu'à la A 86 et va impacter de nombreux véhicules", détaille Jean-Marc Belotti. "Elle est aussi évolutive, c'est-à-dire qu'il y aura plus de vieux véhicules qui seront sanctionnés. Cette mesure est totalement discriminante dans la mesure où les foyers les plus démunis seront le plus touchés. On ne va pas dire aux gens, le 15 de chaque mois, vous n'avez pas les moyens de vivre et de terminer votre mois, c'est pas grave, on va vous demander d'acheter un véhicule neuf. Ce n'est pas possible!"

Il ne faut pas faire de l'écologie contre les gens!" Jean-Marc Belotti, des motards en colère

Après la lutte contre les 80 kilomètres/h, les motards en colère comptent bien faire changer les règles de cette ZFE © Radio France - Alexandre Frémont

Toute l'après-midi du samedi , les quelques 1 000 motards sont partis en opération escargot sur le périphérique puis dans les rues parisiennes. Ils sont passés devant l'Assemblée Nationale, le Ministère de l'Écologie et le siège de la Métropole du Grand-Paris pour se faire entendre.

Les motards comptent bien remettre le couvert dans les prochaines semaines si rien ne bouge.