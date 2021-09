Grand Paris Seine et Oise : bus en retards, heures de pointe, cinq maires tapent du poing sur la table

Un mois et demi après le changement de prestataire à la tête du réseau de bus de l'intercommunalité Grand Paris Seine et Oise, cinq maires poussent un coup de gueule sur les retards et autres dysfonctionnements. Ils avaient convoqué une réunion "de crise" ce vendredi matin.

"Une réunion de crise" avait lieu ce vendredi matin à la mairie de Poissy dans les Yvelines, expliquent cinq maires de la région dans un communiqué de presse. Autour de la table avec eux, Île-de-France Mobilité et Keolis, le nouveau prestataire choisi depuis le 1er août pour remplacer Transdev, ancien opérateur du réseau de bus. Les élus ont voulu taper du poing sur la table après plus de 500 signalements à leurs services, pour des bus au mieux en retard, parfois carrément supprimés. Dysfonctionnement particulièrement problématique aux heures de pointe et "sur les lignes de ramassage scolaire", s'agacent les maires de Poissy, Carrières-sous-Poissy, Triel, Evecquemont, Mezy-sur-Seine et Vaux-sur-Seine.

"Lycéens et salariés dans l'incapacité de se rendre sur leurs lieux de cours ou de travail en temps et en heure, absence d'informations et de réponses sur les perturbations", détaille le communiqué. "Nous voulons des solutions dès à présent, pas dans 15 jours", préviennent les élus.

Des dysfonctionnements temporaires a voulu les rassurer Keolis, dus à la passation de délégation avec le précédent opérateur, Transdev. Pour pallier ces perturbations il annonce des transferts de véhicules depuis d'autres dépôts pour remplacer le matériel roulant actuellement dans le territoire. Des recrutements de chauffeurs sont également annoncés. Keolis s'engage notamment à ce que 98% de l'offre soit assurée la semaine prochaine avec une priorité donnée aux lignes scolaires et aux heures de pointe, notamment près des gares.