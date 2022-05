Grand Poitiers se "Mai à vélo" pour la deuxième fois consécutive

Comme en 2021, Grand Poitiers participe à l'événement national "Mai à vélo" afin d'inciter et de développer la pratique du vélo. Cette opération nationale est en coordination avec les associations de cyclistes de l'agglomération. De nombreuses activités sont proposées comme des balades à vélo, des ateliers de sécurité routière, des ateliers de réparation, des projections de films ainsi que des rallyes à vélo vont être proposés pendant ce mois de mai 2022.

En parallèle, 2 challenges vont également se dérouler durant ce mois :

Challenge Mai à vélo grâce à l'application Geovelo : les cyclistes ont la possibilité de cumuler le plus grand nombre de kilomètres à vélo. Un classement par territoire sera fait au niveau national, ainsi qu'un classement des cyclistes au niveau de Grand Poitiers et des communes participantes. L'an passé, Grand Poitiers avait terminé à la 1re place (dans la catégorie 150 000 à 300 000 habitants) avec plus de 22 708 km parcourus avec plus de 200 utilisateurs. Poitiers (dans la catégorie 70 000 à 150 000 habitants) avait terminé à la 2e place.

Défi #Sellefiegrandpoitiers sur Instagram : chaque cycliste est invité à se prendre en photo durant son trajet à vélo et à le poster sur le réseau social Instagram. Un tirage au sort sera effectué à la fin du mois avec des lots à gagner.

"Il y a ce challenge où il y a une véritable émulation entre associations, mais aussi entre citoyens", se réjouit Sylvie Aubert, maire de Fontaine-le-Comte et Vice-présidente de Grand Poitiers en charge des mobilités. "L'idée c'est vraiment de pousser les citoyens à faire du vélo et qui sait, peut-être qu'ils vont adopter après une conduite à vélo quotidienne pour leurs déplacements et notamment les faibles déplacements. Quand on est sur des déplacements à moins de trois kilomètres, même à moins de dix kilomètres, dès qu'on a un vélo à assistance électrique, c'est du plaisir et c'est bon pour la santé", ajoute la maire de Fontaine-le-Comte.