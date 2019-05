Grand Prix de France Moto au Mans : attention aux bouchons dès vendredi près du circuit

Le Mans, France

Les événements sportifs se téléscopent cette semaine au Mans : outre les 206 000 spectateurs attendus sur toute la durée du Grand Prix de France Moto à partir de jeudi, des milliers d'autres vont se rendre vendredi au MMArena pour supporter les footballeurs du Mans FC, tandis que samedi Le Mans Sarthe Basket reçoit Chalon à Antarès. De quoi sérieusement compliquer la vie des automobilistes dans le secteur du circuit (voir le plan en bas de l'article).

A retenir avant de prendre la route

Partir suffisamment tôt

Privilégier le Tram plutôt que la voiture

Utiliser le parking gratuit des Raineries (sortie n°8 aérodrome sur la RD323) ouvert le samedi et le dimanche

S’informer sur les conditions de circulation

Les créneaux horaires à éviter

Jeudi matin

C'est le moment où les spectateurs du Grand Prix commencent à arriver dans les campings. Le Conseil départemental recommande d'éviter la RD139-Bd des Italiens à l’embauche le jeudi matin, et conseille de passer par la route de Tours.

Vendredi soir

De nouveaux spectateurs du GP arrivent dans les campings, tandis que Le Mans FC reçoit Chambly au MMArena à 18h30, match crucial pour espérer accéder aux barrages pour la montée en Ligue 2.

Samedi soir

Après le foot, le basket : le MSB reçoit Chalon sur Saône à 20h à Antarès. Juste à côté, sur le circuit Bugatti, les essais puis le show mécanique et le concert du Grand Prix de France Moto vont aussi attirer du monde.

Dimanche matin et dimanche soir

Rien que sur cette journée du dimanche, 105 000 spectateurs sont attendus au Grand Prix de France Moto, avec à la clé d'importantes difficultés de circulation sur la rocade sud-est et aux abords du circuit. Les années passées, rappelle le Conseil départemental, un bouchon était observé le dimanche entre 15h00 et 19h00 sur la déviation sud-est (RD323) entre le giratoire d’Auvours et Changé. Difficultés à prévoir également entre Yvré-l’Evêque et Auvours (RD314).

Le plan de circulation de vendredi matin à dimanche soir