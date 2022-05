Grand prix de Monaco : les taxis niçois menacent de bloquer la course

Les taxis niçois menacent de bloquer le Grand Prix de Monaco, qui se tiendra du 26 au 29 mai prochain. Ils ont déposé en Préfecture un préavis de grève. Les taxis espèrent ainsi se faire entendre des autorités monégasques. Pour travailler à Monaco, ils sont obligés d'acheter une vignette auprès de la principauté, qui en délivre beaucoup moins depuis le début de la crise sanitaire. Or, les taxis monégasques, eux, n'ont aucune vignette à acheter pour travailler côté français.

"Nous constatons que le gouvernement monégasque continue de traiter les professionnels français du transport léger avec mépris", peut-on lire sur leur préavis de grève. Les taxis niçois menacent donc de bloquer les axes autour de Monaco. Pour éviter ce blocage, le Préfet des Alpes-Maritimes va évoquer le problème des vignettes avec le Ministre d'Etat monégasque.

Le gouvernement princier assure de son côté être dans un "dialogue permanent" avec l'Ambassade de France à Monaco et la Préfecture des Alpes-Maritimes pour "trouver un équilibre entre les attentes des professionnels français et la préservation des intérêts légitimes des professionnels de la Principauté", comme on peut le lire sur leur communiqué de presse.

"Le Gouvernement monégasque a fait des propositions concrètes qui paraissent répondre aux intérêts de tous", peut-on encore lire. Sans préciser quelles sont ces propositions.