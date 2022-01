Les syndicats du réseau Citura appellent à la grève ce lundi 3 janvier. Un cinquième mouvement de grève pour réclamer une gestion direct du réseau par le Grand Reims. Le trafic des bus et des trams s'annonce très faible.

Grand Reims : pas de tram et peu de bus ce lundi, les salariés du réseau Citura sont en grève

En cette journée de rentrée de vacances de fin d'année, l'intersyndicale du réseau Citura appelle les salariés à la grève. Aucun tram ne circulera (des navettes de substitution sont prévues toutes les 45 minutes entre Neufchâtel et l'hôpital Debré) et la circulation des bus sera très perturbée.

Les syndicats veulent une régie directe pour gérer le réseau

Cette journée d'action est la cinquième avec toujours la même cause : les syndicats réclament que le réseau soit géré directement par le Grand Reims, en régie directe. "Ce serait beaucoup plus respectueux de l'argent public puisqu'il n'y aurait plus d'actionnaires à rémunérer", précise Jérôme Briot, du syndicat CGT-Solidaire.

En novembre dernier, le Grand Reims a rompu le contrat qui le liait au gestionnaire du réseau, la société Mars. Le choix du nouveau mode de gestion se fera en mars prochain et les syndicats comptent bien mettre la pression.