Grande Réderie de printemps : les restrictions de circulation à Amiens

La Grande Réderie de printemps c'est ce dimanche 14 avril à Amiens. Quelques 2.000 exposants sont attendus, de 7 heures à 17 heures pour accueillir les 80.000 visiteurs attendus. France Bleu Picardie fait le point sur les restrictions de circulation et les mesures de sécurité prévues.

Amiens, France

Comme chaque année, au printemps et à l'automne, des restrictions de circulation et des mesures de sécurité vont être mises en place pour la Grande Réderie à Amiens. De 7 heures à 17 heures ce dimanche 14 avril, environ 2.000 exposants et 80.000 visiteurs sont attendus dans les rues du centre-ville.

Restrictions de circulation et de stationnement

Dès 18 heures ce samedi 13 avril, il vous sera interdit de circuler et de stationner boulevard Faidherbe. Sur le reste du périmètre de la Réderie, les interdictions débutent à 20 heures ce samedi. Périmètre qui s'étend du boulevard Faidherbe, à celui du Port d'Aval, jusqu'à la place Vogel puis le long de la rue des Francs Mûriers jusqu'à la cathédrale. Plus au Sud , de la rue de l'Amiral Lejeune, puis tout le long de la rue des Jacobins jusqu'à la gare.

Seuls les participants à la Réderie munis d'un macaron sont autorisés à circuler, de 2 heures à 7 heures dimanche pour installer leurs stands. Les interdictions de circulation prendront fin en début de soirée dimanche 14 avril. Le temps pour les agents de la ville de nettoyer les rues et pour les exposants de remballer leurs stands, après 17 heures.

Seule solution pour vous garer donc : vous éloigner du secteur de la Réderie, mais les places sont rares. Il vous restera alors les parkings sous-terrains du centre-ville : ceux de la Tour Perret, du boulevard d'Alsace Lorraine, des Jacobins et de Saint-Leu Cathédrale seront ouverts, tout comme l'esplanade de la Hotoie et ses 150 places.

Mesures de sécurité

Des blocs de béton, décorés aux couleurs d'Amiens For Youth (Amiens capitale de la jeunesse en 2020) ont déjà été pré-disposés dans le centre-ville. En tout, 15 entrées seront sécurisées pour empêcher les automobilistes de pénétrer dans le périmètre de la Réderie, majoritairement par des blocs mais aussi avec des véhicules barrières pour permettre l'accès des secours si besoin. Des patrouilles de police et de Sentinelle seront également présentes.

Police municipale en grève

25 agents de la police municipale d'Amiens ont été prévus pour l'occasion. Mais les agents maintiennent leur préavis de grève après un vote à l'unanimité. Selon la mairie d'Amiens, le préavis a été déposé trop tard pour ce week-end, mais syndicats assurent quant à eux être dans la possibilité de maintenir le mouvement. Ils réclament une revalorisation de leur régime indemnitaire.