Grands Chantiers 2019 : la Nouvelle Aquitaine veut accélérer l'aménagement de la RN147 entre Poitiers et Limoges

Limoges, France

C'est en arrivant de Poitiers que le président de la Région Nouvelle-Aquitaine a fait cette annonce, exaspéré à son arrivée à Limoges. "Je n'ai pas supporté la longueur du temps", avoue Alain Rousset, " et de voir qu'il y autant de km qu'on pourrait mettre à 3 voies avec des créneaux de dépassement". La Région est donc prête à faire un effort aux côtés de l'Etat pour "accélérer ces travaux". Un effort "_de plusieurs dizaines de millions d'euro_s".

Une contribution de la région multipliée par 2,3, voire 4...

"Si la Région est prête, qu'elle le fasse", commente Jean-Baptiste Djebbari. Même si c'est un peu tôt. L'étude de faisabilité d'une éventuelle autoroute concédée est en cours, rappelle le député, qui annonce des résultats intermédiaires fin février, et finaux fin juin. "Nous aurons toute l'étude fin juin", précise-t-il. Le député LREM de la Haute-Vienne était l'invité ce jeudi matin de France Bleu Limousin à 8h15.

... soit un dixième du montant global

Mais que faire de l'argent du conseil régional, si l'Etat décide de confier l'aménagement au privé ? "Même avec une somme multipliée par 4, et qui avoisinerait les 100 millions d'euros, on est loin du coût de la mise à deux fois deux voies, qui coûtera à peu près un milliard", tempère Jean-Baptiste Djebbari, "maistout est bon à prendre (...) et cet argent peut servir à concevoir des ouvrages ou des contournements de villes, qui se raccordent à l'autoroute, comme Alain Rousset l'avait fait d'ailleurs entre Pau et Langon". Le député LREM de la Haute-Vienne espère ainsi avoir tous les éléments avant l'été pour que chacun se positionne en connaissance de cause.