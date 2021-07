Grands départs : 1 routier sur 4 utilise son téléphone au volant

Une étude publiée ce vendredi révèle que 8% des automobilistes et 14% des chauffeurs de poids-lourds tiennent leur téléphone portable en main tout en conduisant sur l'autoroute. Pour ces derniers, le chiffre atteint même 25% en incluant ceux qui regardent leur écran.

"Des résultats effrayants". Voilà comment réagit le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), qui vient de réaliser une étude inédite sur l'utilisation du portable au volant.

800 infractions sur 7.400 véhicules observés

Pendant deux mois, en mai et juin, une équipe d'observateurs a sillonné cinq portions d'autoroutes (sur l'A1, l'A7, l'A10, l'A13 et l'A77) à bord d'un fourgon, à différents moments de la journée. Le résultat est sans appel : 1 automobiliste sur 12 et 1 chauffeur de poids-lourds sur 7 tiennent un téléphone en main en conduisant.

Les chauffeurs de poids-lourds particulièrement concernés

Pour les chauffeurs de poids-lourds, le constat est encore plus accablant si on ajoute ceux qui regardent un écran au volant (écran généralement fixé sur le tableau de bord). On arrive au chiffre de 25% de chauffeurs qui ne sont pas concentrés sur leur itinéraire.

Pour Christophe Boutin, délégué général de l'ASFA (Association des sociétés françaises d'autoroutes), les routiers sous-estiment les risques. "Les chauffeurs de poids-lourds roulent un peu moins vite, donc ils imaginent probablement pouvoir se permettre ce genre de comportements. Mais ils pèsent beaucoup plus lourd qu'une voiture, les conséquences d'un accident sont donc potentiellement beaucoup plus graves".

Par ailleurs, d'autres comportements à risques, comme le fait de pianoter sur le téléphone posé à côté ou sur les genoux, ou l'usage du kit mains libres (interdit depuis 2015), n'ont pas été pris en compte.

Des résultats pas surprenants

Ces résultats ne sont pas une surprise pour autant. Selon un sondage Harris Interactive publié en juillet 2020, 65% des conducteurs interrogés (et même 79% des moins de 35 ans) déclaraient interagir avec un écran lorsqu'ils sont au volant.

Le téléphone portable multiplie pourtant par trois les risques d'accidents sur nos routes. Il est impliqué dans 1 accident mortel sur 8 sur les autoroutes.

En France, l'amende forfaitaire pour le téléphone au volant est de 135€ (90€ minorée) et 3 points en moins sur son permis de conduire. L'utilisation des oreillettes, écouteurs et casques est également interdite.