Grands projets de transports en commun à Toulouse, les dates-clés

Téléphérique, prolongement de la ligne B, troisième ligne de métro, ligne à grande vitesse (LGV) entre Toulouse et Bordeaux : tous ces projets dont on parle depuis des années ont connu des retards liés au Covid-19 et à leur financement. Quand seront-ils une réalité pour les Toulousains ? Calendrier.

Ferme-les yeux, imaginez vous dans huit ou dix ans. Peut-être viendrez-vous de vous installer dans celle qui sera devenu la troisième ville de France, peut-être aurez-vous quitté Toulouse pour des contrées plus vertes. Le téléphérique, le prolongement de la ligne B au sud, la troisième ligne de métro entre Colomiers et Labège et la LGV entre Bordeaux et Toulouse dessineront la ville rose de 2030. Entre la crise sanitaire qui a paralysé les chantiers et qui prive encore les entreprises de matériaux, et les multiples négociations sur les financements, mieux vaut se projeter loin.

Téléo, le téléphérique sud fin avril 2022

Le téléphérique, pour le coup, c'est demain à Toulouse. Ses cabines volent déjà au dessus du lycée Bellevue et de la colline de Pech David, toujours en test. Téléo qui relie l'Oncopole à l'université Paul-Sabatier en passant par l'hôpital Rangueil devrait être opérationnel ce printemps, fin avril d'après nos informations.

Comme tous les projets structurants, le chantier de Téléo a subi de nombreux retards. Présenté en 2016, il était espéré au départ en 2020. C'est toutefois le seul projet d'envergure qui verra le jour à court terme. Pour le reste, il faut se projeter dans cinq ans, au moins.

Prolongement de la ligne B vers Labège en 2027

C'est le projet dit "CLB", pour connexion ligne B. Réclamé depuis une décennie par les habitants et surtout le bassin d'emploi de Labège, ce qu'on appelait avant l'Innopole. La ligne B du métro (Borderouge-Ramonville), va être rallongée de deux stations supplémentaires, Parc Technologique du Canal et INPT avec un métro aérien. Les travaux démarrent au printemps, cette année.

Espéré en 2026, Tisséo a annoncé un nouveau délai. D'après le dernier calcul, les deux stations à Ramonville et Labège ouvriront en septembre 2027. A terme, l'idée est de connecter cette ligne B à la future troisième ligne de métro à Labège. Il y aura un battement d'au moins 18 mois entre la mise en service de ce nouveau terminus de la ligne B à l'Innopole, et celle de la troisième ligne de métro.

Troisième ligne de métro à horizon fin 2028 ?

Nom de code TAE, pour Toulouse Aerospace Express, qui inclut le projet de ligne Aéroport Express (voir plus bas) et celui de la troisième ligne de métro entre Colomiers et Labège, 21 stations, 27 kilomètres. Plus de cinq ans après les premiers débats publics, le tracé est terminé, l'enquête publique bouclée notamment la toute dernière étape juridique, le volet environnemental. Le conseil municipal extraordinaire a donné un avis favorable ce mardi 8 février, au terme d'une session longue et houleuse.

Les travaux préparatoires ont démarré l'année dernière. Le génie civil devrait entrer en action fin 2022, avec l'arrivée des tunneliers en 2023. Cette troisième ligne permettra par exemple de relier l'avenue Jean Rieux au stade Ernest Wallon, ou encore de se rendre à la Halle de la Machine depuis le quartier de Barrière de Paris ou Matabiau. Elle donnera aussi aux Airbusiens la possibilité de se rendre aux usines aéronautiques de Saint-Martin-du-Touch, aux sites de Colomiers, et à Defence and Space au Palays. Officiellement, cette "TAE" sera une réalité fin 2028. Plusieurs voix s'élèvent, dont celle de Georges Méric, le président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, pour mettre en doute ce calendrier. Antoine Maurice, élu municipal EELV, partage ce scepticisme : "On verra ce que dit le commissaire-enquêteur sur l'aspect environnemental. La majorité n'est pas non plus en mesure de nous donner le bilan financier du projet. On nous annonçait 2024, puis 2028. Moi je crois plutôt à 2030", résume l'ancien finaliste aux municipales.

La ligne Aéroport Express avec la troisième ligne

Les Toulousains ignorent probablement que dans un an, ils ne pourront plus utiliser le tramway et un simple ticket aller pour se rendre à l'aéroport de Blagnac. Moins connu du grand public que le grand projet de troisième ligne et de prolongement de la ligne B, la ligne Aéroport Express vise à remplacer le tramway T2 avec un transport dédié payant, à l'image de l'Orlyval à Paris-Orly. Elle assurera une correspondance à la future station Jean Maga près d'Ancely, avec la troisième ligne de métro vers Labège ou Colomiers, et avec le tramway T1 en direction de Palais de Justice.

Ainsi en empruntant la troisième ligne puis cette Aéroport Express, on pourra relier la gare Matabiau à l'aéroport en 22 minutes. Tisséo imagine cela possible en 2030. En tous cas, les travaux nécessiteront la suspension de la desserte aéroport par le tram T2 dès mi-2023.

Paris-Toulouse en train en trois heures en 2030

C'est sans doute le plus long serpent de mer du grand Sud-Ouest. Mais on peut désormais dire qu'il est bel et bien sur les rails. La ligne à grande vitesse (LGV) entre Bordeaux et Toulouse a connu ce 7 février un coup d'accélérateur avec la rallonge salvatrice du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui permet de boucler le tour de table financier. Le Conseil d'État doit examiner ce plan de financement le 15 février. Le gouvernement aura ensuite jusqu'au 31 mars pour signer l'ordonnance qui créera la société publique locale de financement. C'est elle qui lancera les appels d'offres.

Jean Castex avait parlé des premiers travaux en 2024, le calendrier annoncé devrait donc être maintenu. Voir désormais s'il sera tenu, au fil des années. Les élus se sont mis d'accord sur 2030 pour imaginer relier Toulouse à la capitale en un peu plus de trois heures, contre 4h30 actuellement.