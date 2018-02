Auvergne, France

La mise à 2 X 2 voies de la RCEA est toujours prioritaire. Le dossier est d'ailleurs bien avancé, le concessionnaire devrait être choisi rapidement et elle pourrait être terminée en 2021. Rien n'a changé donc pour ce projet routier.

Pas grand chose de neuf non plus pour la ligne à grande vitesse POCL (Paris-Orléans-Clermont-Lyon). Elle était déjà renvoyée aux calendes grecques, la date de 2030 avancée à une époque semblait illusoire, et abandonnée de fait. Cette LGV était conditionnée à une étude sur la date de saturation de la ligne TGV actuelle Paris - Lyon, une étude qui se laisse désirer. La Cour des Comptes avait également émis des réserves sur ce projet.

La LGV se fera peut être, à condition d'être (très) patient

Et c'est bien tout le problème de ce projet, il ne se fera que si le trafic de la vieille ligne TGV augmente fortement et qu'une seconde ligne est nécessaire entre Paris et Lyon. Car il s'agit avant tout d'améliorer les liaisons entre les deux principales agglomérations françaises, en desservant au passage des régions oubliées, comme le centre et l'Auvergne. Cet abandon annoncé ne change donc rien, la ligne se fera peut-être, si le trafic existe et dans un avenir lointain.

Autre condition, que les élus régionaux fassent le lobbying nécessaire. Il existe bien une association pour tenter de défendre la ligne, plusieurs élus ont profité de la visite d'Emmanuel Macron à Clermont la semaine dernière pour lui écrire sur ce sujet, mais cela reste limité. Le meilleur exemple, c'est la ligne à grande vitesse inaugurée l'été dernier jusqu'à Rennes: les élus bretons ont fait pression sur le gouvernement pendant de nombreuses années et surtout, ils ont largement participé au financement. On est loin d'en être là en Auvergne - Rhône-Alpes.