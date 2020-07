Granville : une partie de la rue Couraye sera piétonne du 3 au 30 août

Cette nouvelle aire piétonne s'étendra du n°1 au n°31 de la rue Couraye, soit la partie en centre-ville, la plus proche du cours Jonville.

"A la demande des commerçants et conformément au programme électoral", explique la nouvelle équipe municipale, la ville lance cette expérimentation qui va bouleverser un peu la circulation dans le centre.

Les voitures seront déviées via la rue du commandant Yvon, à l'arrière des commerces, et via la rue Valory. Et les livraisons ne pourront se faire qu'avant 10h30 le matin.