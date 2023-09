Gratuité des bus à Morlaix: 300 000 voyageurs supplémentaires en un an

C'est un véritable succès que revendique le maire de Morlaix et président de Morlaix communauté , un an après la mise en place de la gratuité sur tous les bus de la communauté . Jean-Paul Vermot était l'invité de France Bleu Breizh Izel ce jeudi 7 septembre 2023 pour faire le bilan de ce premier anniversaire .

ⓘ Publicité

Il s'était fixé comme objectif "au moins 20% de fréquentation de plus par rapport à l'année 2019, l'année de référence avant le Covid . Sur certaines lignes , nous sommes à plus de 40 %", se félicite l'édile . Le succès est identique sur la ligne réservée aux PMR ( personnes à mobilité réduite), dont la fréquentation bondit de plus de 50%. "On a gagné pas loin de plus de 300 000 voyageurs sur la période de janvier à août 2023", souligne Jean-Pierre Vermot. L'élu a pris la décision de rendre les transports gratuits pour deux raisons : dans un soucis écologique, et pour faire face à l'inflation et la hausse des prix .

Bénéfices considérables

Car la gratuité des bus représente une grosse économie pour les foyers morlaisiens. "J'ai quelques chiffres en tête, explique le maire de la cité du viaduc , notamment sur le prix des abonnements annuels de transports scolaires . Ils pouvaient aller jusqu'à 500 € quand on avait trois enfants scolarisés ! C'est une dépense évitée pour nos concitoyens, un vrai coup de pouce pour le pouvoir d'achat de nos jeunes, de nos familles localement."

Cette mesure de gratuité coûte 600 000 € par an à la collectivité. Mais ce poids budgétaire est justifié pour Jean-Pierre Vermot. " Les bénéfices sont considérables, financièrement pour les familles mais aussi pour l'environnement et nos modes de vies. Je pense à mes voisins par exemple, poursuit le maire de Morlaix . Avant ils descendaient au marché en voiture . Maintenant, ils descendent à pied et ils remontent en bus avec leurs courses ! On est doucement en train de changer les habitudes et, je l'espère, démontrer que la ville à pied, à vélo et en bus est possible."