Gratuité des transports en commun : chaque candidat à Besançon donne sa proposition pour les municipales

Besançon, France

La gratuité des transports en commun, totale ou partielle, devient un des thèmes de campagne pour les élections municipales à Besançon.

Emission spéciale ce mardi, entre 8h et 8h30

Quelles sont donc les propositions précises de chaque candidat? France Bleu Besançon fait le tour des listes.

Pour la gratuité totale

Deux listes proposent une gratuité totale des bus et tramways pour tous les voyageurs :

- Bisontines bisontins menée par Karim Bouhassoun

Il propose une gratuité totale en 2026, après une étape par la gratuité partielle pour les jeunes de moins de 26 ans et les seniors. Il ne livre pas encore de détails sur le financement et s'exprimera sur le sujet en janvier 2020.

- Lutte Ouvrière menée par Nicole Friess

Elle estime que la gratuité est déjà appliquée dans plusieurs villes en France donc opte pour une mise en oeuvre à Besançon. Mais elle ne donnera pas de précision sur le budget, précisant que sa campagne portera sur des thèmes nationaux.

Pour une gratuité partielle

Trois listes optent pour une gratuité partielle :

- En Marche menée par Eric Alauzet

Il envisage une gratuité pour les seniors aux heures creuses (9h-11h30 et 14h-16h30) afin d'éviter la saturation des bus et des tramways. Il propose aussi un demi-tarif pour les étudiants et réfléchit à l'instauration d'une tarification solidaire, c'est-à-dire en fonction des revenus.

- Les Républicains menée par Ludovic Fagaut

Sa proposition est baptisée "Transport 0 € jusqu'au lycée" avec la gratuité pour les jeunes jusqu'à l'entrée en classe de seconde. Il veut aussi instaurer un prix plus avantageux pour les seniors.

- Le Mouvement Franche-Comté avec Jean-Philippe Allenbach

Il veut instaurer la gratuité des transports seulement le samedi (donc pour ceux qui n'ont pas d'abonnement), afin de soutenir le commerce et faciliter les achats. Il estime le coût à 500.000 euros, sans conséquence sur les impôts locaux.

Opposé à toute gratuité

Un candidat est totalement opposé à toute forme de gratuité :

Jacques Ricciardetti pour le Rassemblement National : il estime qu'avec la gratuité, les voyageurs ne connaîtraient plus la valeur du service et qu'il n'y n'aurait plus de respect pour le réseau de transports en commun.

Pas encore de décision

Deux listes n'ont pas encore tranché sur cette question :

- L'Equipe menée par Anne Vignot (liste de rassemblement des écologistes et de la gauche)

Elle affirme être en réflexion sur le sujet de la gratuité et "veut apporter une proposition réaliste, sans mentir aux Bisontins". Elle envisage de toute façon un geste pour inciter les habitants à prendre les transports en commun plutôt que la voiture. Elle propose aussi de réduire le tarif étudiant actuel, qui est plus cher que dans d'autres villes françaises.

Le coût est en cours d'évaluation, mais Anne Vignot promet de préserver la classe moyenne pour financer ces mesures.

- Besançon verte et solidaire (soutenue par la France Insoumise)

Le programme est en cours d'élaboration et la tête de liste n'est pas encore désignée.