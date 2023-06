Gratuité des transports régionaux le week-end pour les 15-25 ans : ça débute le 2 septembre !

En Centre-Val de Loire, les transports régionaux seront gratuits pour les jeunes le week-end, dès la rentrée de septembre. Après un vote de principe l'an passé , la mesure sera adoptée officiellement ce jeudi, lors de la session plénière du conseil régional, délocalisée à Hanches, en Eure-et-Loir - et ce sera une première en France. Dans la pratique, sont concernés les jeunes de 15 à 25 ans, sur l'ensemble du transport Rémi, en train ou en bus - y compris, donc, les lignes ferroviaires Paris-Orléans-Tours, Paris-Orléans-Bourges et Paris-Chartres (mais pas Paris-Dreux qui n'est pas une ligne gérée par la Région).

Pas de conditions de ressources, mais réservation obligatoire

La majorité de gauche va ainsi mettre en œuvre ce qui était l'une de ses promesses lors de la campagne des régionales il y a 2 ans, au nom du climat et de la solidarité. "Il faut envoyer un signe à cette génération, explique François Bonneau, le président PS de la Région. Ces jeunes doivent acquérir le réflexe du transport collectif à chaque fois que c'est possible, l'urgence climatique nous oblige à décarboner nos vies et nos villes. Mais c'est aussi bien sûr une mesure sociale : 15-25 ans, c'est souvent l'âge de la fragilité économique et sociale, qu'on soit lycéen, étudiant ou jeune travailleur." La Région n'a d'ailleurs pas souhaité imposer de quotient familial ou de conditions de revenus, c'est l'ensemble des jeunes de 15 à 25 ans qui sont concernés.

En revanche, pour bénéficier de la mesure, il faudra au préalable s'inscrire sur la plateforme yeps.fr et télécharger une carte Rémi Yep's (gratuite et disponible à partir du 1er septembre). Puis, pour chaque voyage effectué le week-end, réserver son titre de transport gratuit. "La gratuité, ce n'est pas l'absence de règles, souligne François Bonneau. Il ne faudrait pas que cette mesure crée un effet de souffle qui devienne ingérable, et qui prive de transport les autres catégories de population. C'est pourquoi, sur certains trains et à certains horaires, nous mettrons en place des quotas jeunes." On parle d'un quota de 30% sur certains trains de la ligne Paris-Orléans-Tours - un chiffre que, pour l'instant, ne confirme pas la Région.

Un coût de 8 millions d'euros en année pleine

Tout cela laisse certains élus dubitatifs. "On nous dit que c'est une mesure d'égalité et de lutte contre le réchauffement climatique, mais aucun de ces objectifs ne sera atteint, tacle ainsi Marc Fesneau, conseiller régional Modem. La réalité, c'est que cela va profiter à des jeunes qui vivent dans des territoires qui ont déjà une desserte ; mais pour des jeunes qui vivent dans des territoires ruraux, cela ne changera rien, pour eux il n'y a toujours pas d'offre alternative à la voiture. Donc cela ne répond en rien à l'inégalité territoriale, et l'effet sur le dérèglement climatique sera très faible car les jeunes urbains, eux, ont déjà le réflexe d'emprunter les transports collectifs. On se trompe de cible."

Même scepticisme chez Nicolas Forissier, qui s'interroge sur la viabilité financière de cette mesure qui coûtera 2,3 millions d'euros en 2023 (pour 4 mois), 8 millions d'euros en 2024 (année pleine) et 12 à 15 millions d'euros si la gratuité des 15-25 ans est élargie à l'ensemble de la semaine (comme le promet la Région, sans donner d'échéance). "Je veux bien entendre qu'on ne peut pas tout faire du jour au lendemain, mais tout de même, aujourd'hui on est sur le week-end et avec des quotas, cela pose problème par rapport à la promesse initiale, note l'élu LR. Et surtout, nous serons très vigilants sur le financement, alors que la Région commence à a voir quelques soucis financiers." La dette de la Région est ainsi passée de 700 millions d'euros en 2020 à 1 milliard d'euros en 2022 - soit 5,2 années de capacité de désendettement : un chiffre dans la moyenne des régions françaises, et très loin du seuil d'alerte (12 ans), et assumé par la Région par la volonté d'accompagner la sortie de crise du Covid.