Autoroute gratuite direction Barcelone : "On s'arrête pour vouloir payer, et en fait, on passe"

"On s'arrête pour vouloir payer, et en fait, on passe, c'est chouette". Cette utilisatrice de l'AP7 a été bien surprise quand elle est arrivée au péage du Boulou, juste après la frontière entre la France et l'Espagne. Les barrières sont levées, les bornes scotchées. Depuis le début du mois de septembre, l'autoroute, qui va jusqu'à Barcelone, est gratuite.

De belles économies

Un péage qui pèse dans le budget de certains. Francine et Juan vont jusqu'à Alicante et économisent une cinquantaine d'euros aller-retour. "On ira au restaurant parce que c'est mon anniversaire", rigole Francine, "on peut se faire plaisir".

"Il va y avoir énormément de monde" - Christiane

L'AP7 est un des axes les plus fréquentés d'Europe, mais maintenant qu'elle est gratuite, ceux qui la détournaient en roulant sur la Nationale II pourront l'emprunter. Christiane, qui fait souvent l'aller-retour entre Barcelone et la France, a peur de l'affluence. "Il va y avoir énormément de monde. Ce matin, ce n'était pas normal qu'il y ait autant de monde", craint-elle.

Son compagnon, Miguel, se demande surtout comment l'Espagne va compenser cette perte de revenus, et se doute bien qu'il va payer d'une manière ou d'une autre : "De toute façon, on paiera, avec des impôts ou avec des taxes. Il n'y a jamais rien de gratuit", conclut-il, fataliste.

Pour l'instant, la gratuité est assurée pendant au moins un an.